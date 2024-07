É montagem vídeo em que Lula diz querer roubar cachorro de criança

Esta checagem foi produzida em parceria com o Comprova. Leia mais sobre a coalizão.

Conteúdo investigado: Vídeo mostra Lula conversando com uma menina enquanto segura um filhote de cachorro. Ele diz que tem vontade de "roubar e sair correndo". O autor do vídeo colocou como título a frase "Queria roubar o cachorro da criança" acompanhada de um emoji chorando. Onde foi publicado: TikTok.

Conclusão do Comprova: É satírico vídeo viral no qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece segurando um cachorro e falando: “Tinha vontade de roubar e sair correndo”. A postagem é uma montagem feita a partir de um vídeo de Lula sobreposto por um áudio extraído de uma entrevista ao podcast PodPah, em 2 de dezembro de 2021.

O vídeo original foi postado na conta oficial do presidente, no X, em 15 de maio de 2024. É possível ouvir a conversa entre Lula, que segura um filhote de cachorro, uma mulher e uma garotinha. Ele diz, originalmente: “Estava onde? Estava onde a madame?”, referindo-se ao cão.

A mídia original foi feita durante uma visita do presidente aos desabrigados pelas enchentes na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul (RS), em maio deste ano. Durante a visita a um abrigo para 1.500 pessoas, montado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Campus São Leopoldo (RS), ele anunciou um pacote de medidas para a reconstrução do estado. Uma matéria da Agência Brasil detalha que aquela era a terceira ida do presidente ao RS desde o início da crise climática.

Vídeo teve áudio adulterado com trecho de entrevista do presidente ao podcast PodPah, em 2021. Foto: Reprodução/TikTok

É possível perceber, no post investigado, que há falta de coordenação entre a fala e a forma como Lula movimenta a boca. A cadência da voz e as palavras utilizadas na live do Podpah são semelhantes àquelas ouvidas no início do vídeo checado e é possível perceber um corte na fala logo após “tinha vontade de roubar”. Na entrevista, Lula diz “uma maçã” após essa frase, mas essa parte foi suprimida na peça viral, dando a entender que ele se referia ao cachorro da criança. O vídeo editado foi compartilhado em outras duas publicações, uma no YouTube e outra no Instagram.

Já a declaração de Lula, na qual ele afirma que “tinha vontade de roubar e sair correndo”, foi retirada de contexto. A versão sem cortes pode ser identificada na live do Podpah. A partir do minuto 1:22:26, ele diz: “Eu tinha vontade de comer uma maçã, naquele tempo tinha umas maçãs argentinas na feira. Eu tinha vontade de roubar uma maçã. Roubar e sair correndo e comer. Eu não roubava com medo da minha mãe.” O presidente fez essa declaração para exemplificar a criação que recebeu, ao responder à pergunta de um dos apresentadores sobre por que, quando foi preso em 2018, ele não escolheu ir para outro país para escapar da prisão.

A reportagem entrou em contato com o autor da postagem, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

Sátira, para o Comprova, são memes, paródias e imitações publicadas com intuito de fazer humor. O Comprova verifica conteúdos satíricos quando percebe que há pessoas tomando-os por verdadeiros ou quando circulam por outros meios sem a identificação de conteúdo humorístico feita pelo autor.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até 22 de julho, a publicação no TikTok tinha 3,2 milhões de visualizações e 88 mil curtidas.