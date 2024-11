Teorias da conspiração sobre sósia de Lula voltam a circular nas redes sociais

Publicado em parceria com o Comprova. Leia mais sobre a coalizão aqui.

Conteúdo investigado: Vídeos afirmam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva morreu e foi substituído por sósias. Publicações no X anunciam a morte de Lula e o aniversário do óbito. Onde foi publicado: YouTube e X.

Conclusão do Comprova: Lula não morreu, ao contrário do que afirmam duas postagens feitas no X, e nem foi substituído por sósias, conforme apontam dois vídeos publicados no YouTube. Os conteúdos desinformativos reúnem uma série de informações falsas ou tiradas de contexto.

É o caso, por exemplo, de trechos que incluem imagens de publicações do X afirmando que Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, teria dito que Lula foi substituído ou cooptado pela CIA, serviço de inteligência estadunidense. Uma checagem do Estadão Verifica mostrou que isso não é verdade.

As postagens usam teorias da conspiração para sugerir a morte de Lula, conforme já foi mostrado pelo Comprova em outras ocasiões. Foto: Reprodução/YouTube

Em outro trecho, um dos vídeos aponta que o atual vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) coordenou a transição de governo porque Lula estaria morto. A voz que narra o conteúdo falso afirma que é o chefe de Estado quem deve assumir essa responsabilidade, o que também não é verdade. Em outras ocasiões, inclusive, na primeira gestão de Lula, o vice foi quem assumiu o processo de transição.

Em 2018, após eleição de Jair Bolsonaro (PL), o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha (MDB), foi designado pelo presidente Michel Temer (MDB) para coordenar a transição. Em 2002, o então prefeito de Ribeirão Preto, Antonio Palocci (sem partido), liderou a transição do mandato de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) para o primeiro governo Lula. Portanto, é comum que não seja o presidente eleito o responsável por assumir essa liderança.

Outra afirmação falsa utilizada como “evidência” é que o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, teria confirmado a morte do chefe do Executivo brasileiro e identificado a utilização de sósias. No entanto, o Comprova não encontrou qualquer informação a respeito.

O tempo de recuperação de Lula após a cirurgia que fez no quadril, em novembro de 2023, também foi usado para insinuar que o presidente teria sido substituído. De acordo com o vídeo, seria necessário um ano e meio de recuperação após o procedimento. A reabilitação, no entanto, é de cerca de três meses, como explicou o ortopedista e cirurgião do Hospital Albert Einstein Luciano Miller à CNN Rádio quando falava especificamente sobre o caso do petista.

Boatos que insinuam morte de Lula são antigos

Os boatos sobre a suposta morte de Lula aumentaram após o presidente ser internado no Hospital Sírio-Libanês em novembro de 2022, quando ele tratou uma lesão na prega vocal esquerda. De acordo com os vídeos investigados, o chefe do Executivo teria morrido e o corpo dele estaria escondido no hospital. Contudo, o político teve alta médica em 21 de novembro daquele ano, no dia seguinte à internação, conforme o boletim médico.

Antes ainda, no início do mês, uma publicação no X anunciou a morte de Lula. Um ano depois, o perfil, que se autointitula o “canal de notícias de Horacio Rodríguez Larreta”, ex-prefeito de Buenos Aires, na Argentina, voltou a postar sobre o assunto, anunciando o aniversário de óbito. O Comprova não conseguiu contato com a página e nem com Horacio Larreta. Essa mesma conta também fez uma publicação em que anuncia a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O magistrado está vivo, como mostra uma fala do ministro no dia 27 de outubro, data do segundo turno das eleições municipais de 2024.

Além disso, um dos vídeos investigados nesta verificação insinua que a vacina contra covid-19 aplicada por Alckmin em Lula em fevereiro do ano passado, foi uma fraude, mas o Comprova já mostrou que essa teoria é mentirosa. Há também uma menção ao deputado federal Nikolas Ferreiras (PL-MG) em um dos conteúdos investigados. A peça de desinformação aponta que o parlamentar teria pedido exame de DNA de Lula para comprovar a utilização de sósias. A reportagem entrou em contato com a assessoria de Nikolas para questionar se o pedido procede, mas não houve retorno até a publicação desta checagem. Também contatamos a Secretaria de Comunicação (Secom) do governo federal para questionar sobre a teoria de que Lula estaria morto. "Luiz Inácio Lula da Silva só tem um. Claro que essas postagens são falsas e delirantes. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República repudia a divulgação de boatos falsos para fins políticos", respondeu a pasta, por nota.

Vale destacar que ambos os vídeos investigados aqui foram publicados pelo mesmo canal do YouTube. Inicialmente, o perfil se descreve como uma conta de receitas e dicas domésticas, mas compartilha inúmeros conteúdos sensacionalistas sobre política, principalmente sobre a Venezuela e o presidente Lula.

Em resposta ao Comprova sobre a teoria infundada de que Lula estaria morto, o perfil disse que não afirmou nada. “Meu trabalho é apenas levantar as questões que se falam muito nas redes sociais, principalmente o X. Daí deixo as pessoas tirarem suas conclusões”. Em seguida, ele disse: “Infelizmente, assim como vocês jornalistas, não poderei revelar minhas fontes”.