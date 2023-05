Fala de Lula é editada para parecer que presidente quer exigir vacina de todos trabalhadores do País

O que estão compartilhando: vídeo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que ‘ninguém no País vai trabalhar se não tiver o cartão de vacina’.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Na verdade, Lula se referia apenas aos funcionários do Palácio do Planalto. No vídeo que circula nas redes sociais, essa informação é cortada para parecer que o presidente estava fazendo a exigência a todos os trabalhadores do Brasil.

Presidente se referia aos funcionários do Palácio do Planalto Foto: Reprodução

Saiba mais: A declaração foi feita durante discurso na reunião ministerial que marcou os 100 dias de governo. Na ocasião, Lula disse que iria discutir com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, um decreto para exigir que trabalhadores do Planalto e frequentadores apresentem o cartão de vacinação.

“Vou tomar uma decisão que neste Palácio não trabalhará ninguém que não tenha cartão de vacina nesse País”, disse. “As pessoas terão que ter cartão de vacina, isso vale inclusive para as audiências que eu vou dar. É exigir o cartão de vacina para as pessoas aprenderem a, se não se respeitar, respeitar os outros. Porque a pessoa pode até querer ter o direito de ficar doente, mas ele não tem o direito de transmitir sua doença para outra pessoa”.

No vídeo abaixo, a fala está disponível a partir do minuto 28:46.

A peça de desinformação foi compartilhada no Instagram e no Kwai, com a legenda: “Lula diz que ninguém vai trabalhar no País se não tiver o cartão de vacina”. Nesta última rede, em apenas quatro dias a postagem chegou a 10 mil curtidas e compartilhamentos.

Como lidar com postagens do tipo: Em postagens assim, vale a pena procurar a fala na íntegra. Isso porque, muitos vídeos são editados para que a fala do interlocutor tenha o sentido modificado, como foi o caso analisado nesta verificação. Outro ponto importante é checar se existem notícias sobre o assunto que está sendo compartilhado.