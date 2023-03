Vídeo de Lula é compartilhado com velocidade reduzida para sugerir efeito de álcool

Um vídeo gravado pelo presidente Lula foi manipulado com a velocidade reduzida para sugerir que ele estivesse sob o efeito de álcool. Um post no Facebook com ao menos 1,1 mil compartilhamentos usa termos pejorativos e diz que ele estaria em “estado lastimável”. A gravação viralizada é um trecho da original, cujo sentido foi desvirtuado.

Vídeo foi editado para ter sua velocidade de reprodução reduzida. Foto: Reprodução

No vídeo checado, a fala de Lula ficou mais lenta e arrastada. Ele convida casais a se abraçarem e irem para o Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Depois, diz que “vamos esquentar o Vale do Anhangabaú. Se estiver frio, a gente faz calor. Se estiver calor, a gente faz frio”.

No vídeo, há uma marca com o nome de perfil de uma conta de apoio ao presidente na rede social Kwai. Ao pesquisar pelo nome de usuário, foi possível encontrar a versão original e comprovar que a velocidade do vídeo sofreu alteração.

A gravação foi publicada inicialmente pelo perfil de Lula no Twitter, em 19 de agosto de 2019. Ao lado da primeira-dama Janja da Silva, Lula convoca seus apoiadores para um ato político no Vale do Anhangabaú, no Centro de São Paulo, no dia seguinte. No evento, ocorreu o lançamento oficial da campanha de Lula para a Presidência, de Fernando Haddad (PT) para o governo de São Paulo e Márcio França para o Senado.

Ao convidar os casais a se abraçarem no evento, ele fazia referência ao frio na capital paulista no dia do evento. Em trecho do vídeo original que foi recortado do vídeo viralizado, Janja diz: “Está frio? Está chovendo? Não tem problema. A gente vai lá esquentar aquele lugar.”

Conteúdos enganosos utilizam valores morais para atacar pessoas ou correntes políticas. A falsa ligação de Lula ao alcoolismo tem a intenção de invalidá-lo como agente político. O Estadão Verifica já mostrou ser falso que Lula foi embriagado ao Fórum Econômico de Davos, em 2009.