É falso vídeo em que Lula parece xingar eleitores de burros; áudio foi manipulado

O que estão compartilhando: um vídeo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva supostamente classifica as pessoas que acreditam nele de burras, xinga os eleitores do Partido dos Trabalhadores de “bando de besta” e diz que vai continuar roubando.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O vídeo foi editado. O som original foi retirado e no lugar colocaram uma voz que se assemelha à de Lula. Uma das evidências de que a fala foi inventada é que ela não acompanha o movimento da boca do presidente. O Estadão Verifica encontrou o vídeo verdadeiro, que foi manipulado para criar o conteúdo falso. No áudio original, o presidente revelava o motivo de não ter acompanhado um ato realizado na praia de Copacabana em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele explicou que estava ocupado fazendo registros dos ninhos do pássaro joão-de-barro no Palácio da Alvorada.

Vídeo de Lula foi editado. O aúdio original foi trocado por outro que se assemelha à voz do presidente. Foto: Reprodução/TikTok

PUBLICIDADE Saiba mais: Um usuário do TikTok publicou um vídeo em que uma voz semelhante à de Lula é inserida em imagens do presidente. A publicação faz parecer que Lula teria dito o seguinte: “Eu não sou burro. Burro é quem acredita em mim. Esse bando de besta que votou no PT. Vai comer picanha na casa do car****. Quem votou no Bolsonaro, que se lasque. Eu saio da cadeia agora vou continuar roubando. Votaram porque quiseram, agora se lasquem”. Publicado na semana passada, o vídeo editado acumula até esta sexta-feira, 12, 104 mil visualizações e quase 500 comentários. Num deles, uma pessoa escreveu: “Deus, não acredito que estou ouvindo essas palavras da boca de um presidente, tem que cair mais rápido possível, isso é uma vergonha”. Outro usuário escreveu: “gente, por favor, isso é verdade? Se for, esse vídeo precisa ser espalhado pelo Brasil e pelo mundo onde for possível!”

Presidente falava sobre ninhos de joão-de-barro

No dia 23 de abril de 2024, Lula participou de um café da manhã com jornalistas. O encontro foi transmitido ao vivo no canal do YouTube do presidente. A gravação possui mais de 1h27min de duração. O trecho que vai dos 56min40s aos 57min02s foi utilizado para criar o vídeo editado que circula no TikTok.

Veja na imagem abaixo que o início do vídeo manipulado é igual ao do vídeo original. A diferença é que quem criou o vídeo manipulado ampliou a imagem original. Confira:

Uma comparação entre o início do vídeo que circula no TikTok (imagem do lado esquerdo) com um trecho da fala de Lula durante encontro com jornalistas (imagem do lado direito) mostra que os momentos são iguais. Foto: Reprodução/TikTok e Youtube

No vídeo original, o presidente diz o seguinte:

“Alguém vai me perguntar, eu já vou responder logo. ‘Presidente, o que que o senhor acha do ato em Copacabana?’. Eu não vi o ato porque eu estava fotografando o Minha Casa, Minha Vida do joão-de-barros. Eu descobri no Palácio da Alvorada quatro casas de joão-de-barros no alumínio e descobri mais três numa árvore e resolvi, sabe? Fazer um filme e publicar na internet”

Assista a seguir ao vídeo original do lado esquerdo e o vídeo manipulado do lado direito:

O ato a que Lula se referiu foi o realizado em 21 de abril em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Copacabana, no Rio de Janeiro, que contou com a presença de cerca de 32,7 mil pessoas. Nesse mesmo dia, a primeira-dama Janja da Silva publicou em seu perfil do Instagram um vídeo de Lula mostrando casas de joão-de-barro no Palácio do Alvorada. Na ocasião, o presidente citou os pássaros para exaltar o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. Assista:

Como lidar com postagens do tipo: Se Lula tivesse xingado eleitores e assumido ser “ladrão”, a fala seria noticiada em veículos profissionais de comunicação. Quando chegar até você a informação de que uma personalidade fez uma declaração polêmica, faça uma busca no Google por notícias sobre o assunto. Se a informação estiver circulando somente nas redes sociais, desconfie.