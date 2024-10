É falso que vídeo mostre boicote de público a show de Lulu Santos

O que estão compartilhando: um vídeo em que o cantor Lulu Santos parece estar irritado com a ausência de público em um de seus shows. Isso teria ocorrido depois que ele declarou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL).

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A gravação mostra Lulu preparando-se para subir ao palco do Rock in Rio, em 21 de setembro. Naquele dia, ele se apresentou ao lado de outros artistas em um tributo à música pop -- o show não estava vazio. Nos sete dias de festival, o público atingiu a marca de 730 mil pessoas. O Verifica não conseguiu encontrar declaração do artista em apoio à campanha de Boulos, e a assessoria do cantor não respondeu ao contato.

Gravação mostra Lulu Santos antes de subir ao palco Sunset do festival Rock in Rio Foto: Reprodução/Tiktok

Saiba mais: Circula no Tiktok, no X (antigo Twitter) e no Whatsapp um vídeo que mostra o cantor Lulu Santos caminhando por uma estrutura de palco. Ele diz que começará a apresentação em 7 minutos. A publicação sugere que a ausência de público na gravação seria um boicote ao artista: “Lulu Santos se irrita após público não ir a show por conta de apoio a Lula e Boulos”, diz um texto inserido na gravação.

Gravação mostra bastidores do show

O Estadão Verifica encontrou no Instagram de Lulu postagens em que o cantor está com a mesma roupa que aparece na gravação que viralizou nas redes sociais. Em uma delas, ele canta a música “Apenas mais uma de amor” acompanhado por uma multidão. Confira:

PUBLICIDADE O vídeo que viralizou nas redes sociais sugerindo o boicote ao artista, na verdade, foi gravado em uma área do palco que não é visível ao público, antes de o cantor entrar em cena. No dia 21 de setembro, ele foi uma das atrações do show “Pra Sempre Pop”, no Palco Sunset, que contou com a participação também de Ivete Sangalo, Gloria Groove, Duda Beat, Luiza Sonza e Jão. Uma semana antes, no dia 14, ele havia se apresentado no Palco Mundo.

A organização do Rock in Rio não divulgou o público que compareceu por dia ao festival, apenas o acumulado dos sete dias que foi de 730 mil pessoas.

O vídeo falso que circula nas redes sociais sugere que Lulu teria sido boicotado por ter apoiado Lula e Boulos. No entanto, nas postagens mais recentes feitas pelo cantor no Instagram, nenhuma é em defesa de algum candidato. No dia de eleição, 6 de outubro, ele não postou na rede social.

A assessoria de Lulu foi procurada, mas não retornou.

Como lidar com conteúdos do tipo: Quando vir um assunto polêmico, faça uma busca no Google para ver se encontra notícias sobre o assunto. Se a informação estiver circulando somente nas redes sociais, desconfie.