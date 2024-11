O que estão compartilhando: vídeo em que a atriz Maisa Silva convida os usuários a preencher um formulário online em troca de uma bolsa de viagem gratuita da grife Farm Rio.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O vídeo usa o trecho de uma campanha publicitária feita pela atriz para a marca Hummm!, da Linea Alimentos. Ao trecho verdadeiro é acrescentado outro, falso, com um áudio que simula a voz de Maisa. A ferramenta de detecção de inteligência artificial InVid indicou que a voz da artista foi clonada usando a tecnologia. Em nota para o Verifica, o Grupo Soma, que representa a Farm Rio, confirmou que a propaganda é um golpe. Além de Maisa não ter contrato ativo com a marca, a grife não costuma distribuir brindes da forma como foi anunciada na promoção. “Atualmente, a marca não tem um programa de fidelidade com os clientes e atua para derrubar sites e perfis criminosos que vêm propagando esses golpes”, esclareceu a empresa.

Anúncio falso clona voz de Maisa Silva e promete mala gratuita da Farm Rio Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: o vídeo que circula no Facebook simula um anúncio da grife carioca com o rosto de Maisa. O trecho inicial é de uma campanha feita pela apresentadora no Instagram para uma marca de barras de proteína (veja abaixo). O resto da propaganda simula a voz da atriz, que pede aos clientes para preencher um formulário em troca de uma bolsa de viagem de graça.

Em uma parte do conteúdo fake, a voz que imita Maisa alerta: “Mas corra, porque a promoção dura 48 horas”. E promete para os usuários, em troca de dados sensíveis como endereço e CPF, a entrega da mala em até quatro dias. Publicado por um perfil falso, o vídeo acumula 55 mil visualizações.

A página Reclame Aqui – em que consumidores prestam queixas sobre a conduta das empresas – acumula relatos recentes de usuários que caíram no golpe. Segundo um dos perfis, depois de preencher o formulário, a pesquisa direciona para uma página de pagamento, que faz a cobrança via Pix do frete para a entrega do brinde.

Outras tentativas de fraude envolvendo produtos da Farm Rio foram relatadas online, uma delas envolvendo a voz da apresentadora Angélica. Em junho deste ano, a marca fez um comunicado pelo Instagram alertando os consumidores do golpe. “Não existe nenhuma ação oficial oferecendo mala ou outro produto Farm. Se você foi impactado por algum anúncio desse tipo, denuncie!”.

Publicidade

A grife recomenda para que os usuários, ao abrir algum link relacionado, confiram se a URL (endereço da página) está correta: farmrio.com.br.