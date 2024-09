Notícia antiga é tirada de contexto para fazer parecer que Marçal encontrou Trump

O que estão compartilhando: que o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) se encontrou com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A postagem no Instagram reproduz uma notícia desatualizada. No começo de setembro, Marçal viajou a El Salvador para se encontrar com autoridades locais. A emissora CNN divulgou o desejo do empresário de estender a viagem até os Estados Unidos para buscar o apoio de Trump. O plano acabou não se concretizando. Na data em que a postagem checada foi feita, Marçal já estava de volta ao Brasil.

Assessoria do candidato negou que ele tenha viajado para se encontrar com Donald Trump. Foto: Reprodução

PUBLICIDADE Saiba mais: o trecho do programa jornalístico Bastidor CNN usado na postagem enganosa foi gravado em 5 de setembro (assista aqui). Na ocasião, o repórter Pedro Venceslau informou que Marçal embarcou com destino a El Salvador para conversar com autoridades do país. A nação da América Central e seu presidente, Nayib Bukele, se tornaram ícones da direita brasileira pelo combate à violência das gangues. O encontro com Bukele era uma possibilidade, e não uma certeza. O repórter diz que Marçal também gostaria de encontrar outros ícones da direita durante a viagem, sempre falando como uma possibilidade: ”Depois de El Salvador, ele (Marçal) pretende encontrar, nos Estados Unidos, ninguém menos que o ex-presidente Donald Trump e também o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. Ele pretende continuar o giro dando um pulo na Argentina, onde gostaria de ter uma audiência com ninguém menos que Javier Milei.”

O repórter faz a ressalva de que todos os encontros poderiam não ser viáveis. Marçal está em plena campanha eleitoral pela disputa da Prefeitura de São Paulo. Uma viagem longa poderia entrar em conflito com eventos de campanha.

Só que tudo isso teria que acontecer, segundo ele explicou, antes do dia 10 (de setembro) porque tem uma sabatina” Pedro Venceslau, repórter, durante o programa Bastidor CNN (5/9/2024)

A postagem enganosa foi publicada no Instagram, em 15 de setembro, quando Marçal já estava de volta ao Brasil. Ele esteve no ato convocado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na Avenida Paulista, em 7 de setembro.

Não há registros de que Marçal tenha ido aos Estados Unidos, e sua assessoria negou ao Estadão Verifica que ele tenha se encontrado com Trump. Pessoas de seu entorno postaram vídeos (aqui e aqui) do candidato se reunindo com o ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro. Ele disse que o encontro com Bukele não aconteceu.