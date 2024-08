O que estão compartilhando: que o apresentador Marcelo Rezende chamou o candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) de “maior picareta do Brasil”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Rezende se referia a Marcelo Nascimento da Rocha, falsário que fingiu ser herdeiro da Gol Linhas Aéreas, e não a Pablo Marçal. O vídeo original é um trecho do programa da Record Cidade Alerta, exibido em 2016, e foi editado para inserir o rosto do ex-coach em um televisor. Rezende morreu em 2017, antes de Marçal ter uma vida política pública.

Marcelo Rezende não chamou Pablo Marçal de ‘maior picareta do Brasil’ Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: o conteúdo verdadeiro foi publicado no canal do programa Cidade Alerta no YouTube em 19 de abril de 2016, com o título “O maior picareta do Brasil engana famosos e empresários”. Veja abaixo.

PUBLICIDADE Rezende se referia a Marcelo Nascimento da Rocha, conhecido como Marcelo VIP, que fingiu ser herdeiro da companhia aérea Gol. Ele ficou preso por quatro anos e em 2014 passou a cumprir pena em regime semiaberto. A história inspirou o livro VIPs - Histórias Reais de um Mentiroso, de Mariana Caltabiano, que serviu de base ao roteiro do filme VIPs, estrelado por Wagner Moura. O trecho do programa foi editado para inserir o rosto de Marçal na tela que mostrava uma foto de Marcelo VIP. A legenda da postagem afirma que “antes de falecer, Marcelo Rezende deixou essa obra-prima”. O jornalista morreu em setembro de 2017, antes mesmo de o candidato à prefeitura de São Paulo pelo PRTB ter uma vida política pública.

Em 2022, Marçal tentou concorrer à Presidência, mas o Partido Republicano da Ordem Social (PROS), sua sigla à época, cancelou o registro para apoiar Lula. Posteriormente, no mesmo ano eleitoral, concorreu a deputado federal, mas teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em fevereiro de 2023, o PROS foi incorporado ao Solidariedade (SD), o que fez com que Marçal migrasse de legenda automaticamente. O influenciador mudou para o Democracia Cristã (DC) em março de 2024 para se candidatar à Prefeitura de São Paulo, mas migrou novamente e filiou-se ao PRTB. O empresário não ocupa nenhum cargo público e nunca exerceu funções públicas.

Os comentários da publicação checada se referem a Marçal como “condenado”. O influenciador, de fato, foi condenado por furto qualificado em 2010, mas a pena foi prescrita. Como explicou o Estadão Verifica, o influenciador foi réu em uma ação que envolvia desvio de dinheiro de contas de bancos como a Caixa e Banco do Brasil. Segundo o processo, o grupo foi acusado de desviar dinheiro de correntistas por meio da criação de sites falsos de instituições financeiras.

Como lidar com postagens do tipo: a alegação checada pode ser facilmente desmentida por uma pesquisa por palavras-chave em um mecanismo de busca (aqui, a reportagem buscou “Marcelo Rezende” e “maior picareta” no Google). O primeiro resultado já retorna o vídeo na íntegra, com o contexto correto.