É falso que mulher que critica comitiva de Lula em vídeo seja Marília Gabriela

O que estão compartilhando: vídeo em que Marília Gabriela, indignada, critica comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e elogia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Estadão investigou e concluiu que: é falso. A mulher que aparece em vídeo elogiando as viagens de Bolsonaro e criticando o tamanho das comitivas de Lula não é a jornalista Marília Gabriela. Trata-se da influenciadora de direita Regina Velloso, que grava conteúdos de cunho político.

Mulher que gravou o vídeo não é a jornalista Marília Gabriela Foto: Reprodução

Saiba mais: O vídeo compartilhado no Facebook e no WhatsApp com a legenda “Marília Gabriela indignada” foi originalmente postado em 25 de abril na conta de Regina Velloso no Instagram.

Ele também havia sido compartilhado no Kwai da influenciadora, mas não está mais disponível. Nessa rede social, a verdadeira autora do conteúdo chegou a publicar, no dia 29, um posicionamento alertando sobre a desinformação associada a Marília Gabriela. Regina escreveu em postagem que “algum desavisado anda publicando meus vídeos, diga-se de passagem autorais, como se fosse uma repórter e jornalista. Me chamo Regina Velloso, faço vídeos autorais”.

A assessoria de Marília Gabriela negou ao Verifica que ela apareça nas imagens e acrescentou ser estranho as pessoas confundirem as duas pessoas, visto que elas não são parecidas nem em voz e nem fisicamente.

Essa não é a primeira vez que conteúdos de Regina Velloso são veiculados como se fossem de Marília Gabriela. Em janeiro, outras postagens associavam falsamente o nome da jornalista a críticas ao governo Lula referentes à Lei Rouanet. As peças peças foram desmentidas por Lupa e Boatos.Org. Marília afirmou para a Folha de S.Paulo se tratar de desinformação “muito malfeita”.