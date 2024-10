Remédios ainda podem ser obtidos com ação na Justiça; não ter condição financeira é um dos critérios

Saiba mais: uma das postagens compartilha uma manchete do site da Veja, do dia 18, que diz: “Medicamentos fora do SUS não poderão ser obtidos via Justiça, define STF”. De fato, o STF decidiu que a não inclusão de medicamento nas listas do SUS “impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”.

A postagem, no entanto, não explica que há exceções à norma, como se depreende da leitura da reportagem da Veja e das informações sobre a decisão no site do STF. A Corte estabeleceu critérios para que a Justiça possa atuar nos casos de pedidos de medicamentos.