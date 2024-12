Post divulga medidor de glicose sem comprovação científica e direciona usuários a site fraudulento

Saiba mais: publicado no Facebook na quinta-feira, 5, a peça verificada consiste em um conteúdo patrocinado veiculado por uma página criada no dia 4. Nesta sexta-feira, 6, o perfil possuía cinco anúncios ativos relacionados ao produto GlicoMax, mas as postagens já não estão mais disponíveis na Biblioteca de Anúncios da Meta. Todas indicavam que o produto estaria à venda no site da Shopee, e uma delas usava a imagem do médico Dráuzio Varella. Ao clicar em “saiba mais”, como sugerido pela legenda, o usuário era redirecionado para um site que copia a identidade visual da Shopee, mas possui domínio diferente da plataforma de compras online.

Anúncios sobre o produto GlicoMax, que são falsamente associados à Siemens Healthineers, não são recentes. O Verifica identificou diversas reclamações no site Reclame Aqui relacionadas ao equipamento. As queixas variam de usuários que não receberam o produto, até aqueles que receberam um oxímetro — aparelho utilizado para medir o nível de oxigênio no sangue. No mesmo site, reclamações também são direcionadas à Siemens, que tem respondido os usuários esclarecendo que o equipamento não faz parte de seu portfólio. A empresa afirma ainda que sua marca está sendo usada sem autorização para promover um produto desconhecido.