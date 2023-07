Jornalista não afirmou que STF colocou o Brasil ‘à disposição de Lula e de comunistas’

O que estão compartilhando: vídeo de um debate na GloboNews em que jornalistas fazem duras críticas à atuação do Supremo Tribunal Federal (STF). Em um dos trechos, o comentarista Merval Pereira diz que a Corte colocou o País à disposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos comunistas.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O trecho foi retirado de contexto para parecer que esse era o posicionamento do comentarista. Na verdade, Merval Pereira reproduzia o discurso e pensamento de bolsonaristas.

Merval Pereira não disse que STF colocou Brasil à disposição de Lula e de comunistas Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: o conteúdo que circula nas redes sociais é um recorte do programa Central GloboNews, veiculado em 13 de julho de 2023. Sob o comando de Natura Nery, a edição analisou a troca de ministros no governo Lula e a repercussão de falas de membros do STF. O debate contou com a participação de Merval Pereira, Julia Duailibi, Fernando Gabeira e Ana Flor.

Os comentaristas repercutiram uma fala do ministro Luís Roberto Barroso, que na véspera do programa afirmou: “Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo, para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas”, durante a abertura do 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Brasília.

Assim como mostrou o vídeo analisado aqui, Gabeira defendeu que houvesse uma autolimitação do STF. “O ideal seria que o Supremo se reunisse e dissesse: ‘vamos nos autolimitar?’. Mas talvez seja ingênuo da minha parte”, disse ele. Então, Merval concordou : “Realmente é o que devia acontecer”.

Na postagem checada, a fala de Ana Flor, que comentava a polarização política do País, foi suprimida. “Há uma situação de um País dividido, com uma parte da sociedade que é permeável ao discurso do ex-presidente Bolsonaro e de outras pessoas da extrema-direita de ataque ao Supremo”, opinou ela.

Em seguida, Merval Pereira complementou a fala. “É que acham [os bolsonaristas] que, ao contrário, [que os ministros do STF] não salvaram o País coisa nenhuma, que puseram o País à disposição do Lula, dos comunistas”, concluiu ele. Como o comentário de Ana Flor não aparece na postagem, o contexto fica perdido.

Como lidar com publicações do tipo: Desconfie de vídeos cortados que possam tirar a fala de alguém de contexto. Uma forma de atestar se o conteúdo é verdadeiro é buscar a afirmação contida publicação em sites jornalísticos de credibilidade.