Vídeo de militares marchando sozinhos no Rio é de 2023 e não mostra local do 7 de Setembro

Saiba mais: Sem indicar que as imagens não são de 2024, o vídeo foi parar em uma conta do Instagram no último domingo, 8 de setembro, com a seguinte legenda: “Militares são completamente desprezados em desfile no Rio de Janeiro”. A publicação teve mais de 11 mil curtidas no Instagram.

As mesmas imagens, com o mesmo áudio, foram publicadas em um perfil do TikTok em 7 de setembro do ano passado. O texto sobreposto era diferente: “Público do 7 de Setembro no Rio Janeiro é menor do que nos últimos anos”.