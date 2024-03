Ministro não disse receber informações do Comando Vermelho; jornal corrigiu notícia

O que estão compartilhando: que o governo Lula está recebendo ajuda da facção criminosa Comando Vermelho para encontrar dois presos que fugiram, em 14 de fevereiro, da prisão de segurança máxima de Mossoró (RN).

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. As postagens se baseiam em uma confusão a respeito de uma fala do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Durante coletiva de imprensa, o ministro comentou sobre a ajuda que os fugitivos estão recebendo do Comando Vermelho para continuarem foragidos. Uma repórter entendeu que Lewandowski havia dito que a facção estava colaborando com o governo nas buscas. Depois, ela reconheceu o erro e pediu desculpas. As postagens analisadas aqui reproduzem apenas a reportagem errada, sem explicar que houve uma correção.

Ministro Ricardo Lewandowski não disse que está recebendo ajuda de facção criminosa para encontrar foragidos de panitenciária de segurança máxima Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: Viralizou nas redes sociais trecho do jornal TCM Notícia, do dia 13 de março, no qual a repórter informa equivocadamente que uma facção criminosa está ajudando o governo nas buscas por fugitivos da penitenciária de segurança máxima de Mossoró. De acordo com matéria do jornal O Globo, o assunto ficou entre os mais comentados do X, antigo Twitter. Postagens afirmando que governo Lula está recebendo informações do Comando Vermelho foram encontradas no Instagram, Tiktok, YouTube e Facebook.

Facção está colaborando com os fugitivos, não com o governo

PUBLICIDADE No dia 13 de março, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, concedeu uma entrevista coletiva na Delegacia da Polícia Federal em Mossoró (RN) sobre o andamento da operação que busca recapturar dois detentos que fugiram em 14 de fevereiro da penitenciária federal localizada na cidade potiguar. Na ocasião, o ministro declarou que estava otimista com o andamento da investigação, destacando que os presos não conseguiram, até o momento, fugir do Estado. Lewandowski enfatizou a integração inédita das forças de segurança, listando que agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal estão atuando juntos para a resolução do caso.

A última questão respondida pelo ministro (a partir de 25min44s) foi se essa integração policial estaria conseguindo identificar, por meio de interceptações, outros membros do Comando Vermelho que estariam ajudando os fugitivos a permanecerem foragidos.

“Um dos bônus, um dos dividendos, dessa operação foi justamente identificar elementos dessa organização criminosa que está colaborando, alguns, inclusive, em outros Estados (...). Isto é fruto da colaboração, não só de agentes da Polícia Federal de outros Estados, mas também das forças de segurança”, respondeu o ministro.

Publicidade

Depois da coletiva, a repórter do jornal TCM Notícia Isaiana Santos se confundiu ao destacar os pontos mais importantes da entrevista. Ela disse: “Além da ajuda da Polícia Penal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, o ministro falou que eles também estão recebendo informações do Comando Vermelho, que seria a fação que os dois fugitivos tinham ligação. Então, o Comando Vermelho também estaria ajudando o ministro, as forças de segurança, a tentar recapturar os dois foragidos”.

No dia seguinte, ela corrigiu a informação anterior. “O ministro não disse que estava recebendo informações do Comando Vermelho, ele falava sobre essa integração das forças de segurança, que estão atuando nas buscas”, explicou.