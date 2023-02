É falso que homem em foto com Janja seja traficante preso em churrascaria do Rio

É falso que um homem fotografado ao lado da primeira-dama Janja da Silva seja o traficante preso na semana passada em uma churrascaria do Rio de Janeiro. Postagens no Facebook compartilham o vídeo da prisão de Fernando Doval Júnior, acusado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, e o associam a uma fotografia de Moacir Bortolozo, amigo de Janja.

Homem em foto com Janja não é traficante preso no Rio Foto: Reprodução

Doval Júnior foi preso na segunda-feira, 16, pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Ele era o foragido número 1 do estado e foi encontrado em um restaurante na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia, ele teria se escondido em um condomínio de alto padrão na Zona Oeste carioca. A corporação afirma que Doval Júnior tinha conexão com um cartel mexicano e transportava cocaína pela América do Sul e Central. A investigação aponta ainda que ele faria lavagem de dinheiro com a utilização de pedras preciosas da Europa e Índia.

O vídeo da prisão foi divulgado por vários veículos de imprensa, como G1 e Band. A RBS TV veiculou imagens do criminoso, em que é possível ver que ele não tem semelhança física com o amigo de Janja.

A AFP encontrou a foto original em que Moacir Bortolozo aparece de camisa rosa ao lado de Janja e outras quatro pessoas. A imagem foi postada no Facebook de Moacir em 25 de setembro de 2021, mas não está mais no ar. De qualquer forma, no perfil de Moacir é possível encontrar várias fotos dele ao lado de Janja e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A primeira-dama também publicou fotos com o amigo. Em uma delas, chama Bortolozo de “irmão do coração”.

