É falso que Alexandre de Moraes bloqueou conta de ‘vaquinha’ feita para Bolsonaro

O que estão compartilhando: que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenou o bloqueio da conta do ex-presidente Jair Bolsonaro usada para receber doações via Pix para custear processos judiciais.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O Supremo Tribunal Federal informou ao Estadão Verifica que não existe decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando bloqueio de conta do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ministro não bloqueou conta do ex-presidente Bolsonaro que recebe Pix enviados por apoiadores. Foto: Reprodução

Saiba mais: o boato veio à tona depois que aliados de Bolsonaro iniciaram uma campanha de arrecadação de dinheiro via Pix para o ex-presidente. Os apoiadores compartilharam o CPF de Bolsonaro, pedindo a contribuição dos seguidores.

Entre os parlamentares que pediram contribuições em dinheiro, estão os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Mário Frias (PL-SP), Gustavo Gayer (PL-GO), André Fernandes (PL-CE) e o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG).

Há uma decisão da Justiça de São Paulo impondo confisco de valores nas contas bancárias do ex-presidente, totalizando mais de R$ 500 mil, para quitar multas aplicadas a ele por não usar máscara de proteção em atos públicos em cidades paulistas, em 2021. Ele foi multado por descumprir regra sanitária de contenção da propagação da covid-19. O bloqueio nas contas não tem com os pedidos de doação via Pix para custear processos judiciais.