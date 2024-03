MST não ateou fogo em porcos vivos; vídeo é antigo e foi gravado na China

Saiba mais: A gravação verificada aqui foi publicada no Facebook e acusa o MST de ter queimado porcos vivos após uma invasão de terras no estado do Mato Grosso do Sul. A legenda da postagem diverge do que está escrito acima das imagens, que indica que a gravação teria sido feita no Mato Grosso. O vídeo, no entanto, não foi gravado no Brasil e já foi verificado por veículos de imprensa de outros países, em outro contexto. Em 2020, a Associated Press e India Today desmentiram que a China teria incinerado os porcos para conter o coronavírus.

O Verifica também localizou um texto publicado pela ONG Kinder World, que incentiva a compaixão pelos animais. Na publicação, que exibe o vídeo dos animais sendo atingidos pelas chamas, a organização critica o método utilizado pela China para abater os suínos, e afirma que incinerar e enterrar porcos vivos é uma prática padrão do país para matá-los sempre que há medo de infecção por vírus.