Fortuna de Musk não se multiplicou mais de 100 vezes no dia da eleição de Trump; aumento foi de 8%

O que estão compartilhando: que o bilionário Elon Musk teria multiplicado o capital dele em mais de 100 vezes no dia em que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, com ganho de mais de R$ 150 bilhões. Em vídeo, um homem afirma que parte do ganho teria vindo da valorização das ações da Tesla.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. De fato, a vitória de Trump fez com que Musk aumentasse sua fortuna, mas não da forma como aponta a postagem. Na quarta-feira, 6, quando os principais veículos americanos projetaram a vitória do republicano, a riqueza do fundador da Tesla e da SpaceX cresceu US$ 21 bilhões (R$ 119,7 bilhões), segundo informações publicadas pela Forbes Money. Isso fez com que a fortuna do homem mais rico do mundo passasse de US$ 264,6 bilhões para US$ 285,6 bilhões (R$ 1,628 trilhão), o que representa um aumento de 7,9%. Se a fortuna de Musk tivesse sido multiplicada por cem, ela seria de US$ 26,4 trilhões (R$ 152,6 trilhões). O autor do vídeo foi procurado, mas não respondeu.

Segundo informações publicadas pela Forbes Money, riqueza do fundador da Tesla e da SpaceX cresceu US$ 21 bilhões (R$ 119,7 bilhões) no dia em que Donald Trump foi eleito Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: publicado no Instagram um dia após a eleição dos Estados Unidos, o vídeo engana ao afirmar que Musk teria multiplicado o capital dele em mais de 100 vezes, com o ganho de mais de R$ 150 bilhões. Na realidade, Musk multiplicou em 134 vezes os US$ 119 milhões que ele investiu na campanha eleitoral de Trump, com o ganho de US$ 16 bilhões, segundo um texto publicado pelo colunista José Roberto Toledo, no portal UOL.

O montante de R$ 150 bilhões, citado pelo autor do vídeo, foi o ganho alcançado por Musk no dia 24 de outubro — portanto, antes do resultado eleitoral dos EUA. Naquele dia, o empresário ganhou US$ 26,4 bilhões (cerca de R$ 150 bilhões) e sua fortuna atingiu US$ 269,8 bilhões (equivalente a R$ 1,54 trilhão). Isso ocorreu após a montadora de veículos elétricos Tesla anunciar um lucro de US$ 2,17 bilhões no terceiro trimestre de 2024 — uma alta de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior.

De acordo com uma reportagem do portal Terra, desde a eleição de Trump até segunda-feira, 11, a fortuna de Musk alcançou US$ 314 bilhões, cerca de R$ 1,88 trilhão. Só neste ano, a riqueza do bilionário aumentou US$ 85 bilhões (R$ 495 bilhões), o maior crescimento entre os multimilionários. O texto menciona ainda que a diferença entre a fortuna de Musk e a de Jeff Bezos, segundo lugar na lista dos mais ricos e fundador da Amazon e da Blue Origin, é de US$ 84 bilhões (R$ 486 bilhões).

Apoiador declarado de Trump, Musk investiu mais de US$ 100 milhões para ajudar na eleição do ex-presidente. Entre as ações, sorteou prêmios de US$ 1 milhão por dia para eleitores dos estados-pêndulo, decisivos nas eleições. O caso foi parar na Justiça da Pensilvânia, após um promotor público da Filadélfia propor bloquear os sorteios, alegando que eles equivaliam a uma loteria ilegal. No dia anterior à eleição, o juiz Angelo Foglietta rejeitou a ação, declarando os sorteios legais.