É falso que CNN tenha sido vendida para Elon Musk

O que estão compartilhando: vídeo em que o presidente da Argentina, Javier Milei, diz que “Elon Musk comprou aquele canal imundo que era a CNN”.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso. A diretoria de comunicação do canal de televisão negou ao Verifica os rumores de que a empresa tenha sido vendida. A emissora é propriedade da Warner Bros. Discovery desde abril de 2022. A informação de que Musk teria comprado a CNN foi compartilhada originalmente por um canal satírico dos Estados Unidos.

É falso que CNN foi vendida para Elon Musk Foto: Reprodução/Redes Sociais

Postagem compartilha um trecho de discurso do presidente Javier Milei, da Argentina, em que ele diz que o empresário Elon Musk comprou a emissora CNN. No entanto, a informação é falsa. Em nota enviada ao Verifica, a diretoria do canal multinacional de notícias negou que a empresa tenha sido vendida. "Não são verdade rumores sobre venda ou mudança de propriedade da CNN. Quaisquer declarações ao contrário disso são completamente falsas", afirmou. A emissora pertence à Warner Bros. Discovery desde abril de 2022. O conglomerado de mídia é liderado pelo CEO David Zaslav.

O vídeo viral nas redes sociais é um trecho do discurso de Milei na última quinta-feira, 7. O presidente argentino disse que as ações do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seriam “melhor noticiadas” pela emissora após Musk adquiri-la. “Você verá que as decisões tomadas por Trump serão melhor repercutidas porque hoje o Musk comprou aquele canal imundo que era a CNN”, declarou.

A origem da desinformação é um perfil satírico no X (antigo Twitter) chamado SpaceXMania. A página de humor se descreve como um canal que compartilha notícias falsas sobre o bilionário e suas empresas, como a Space X. A postagem que afirma que Musk teria comprado a CNN foi feita pelo usuário em 18 de outubro e se tornou viral nas redes sociais desde então.

Como lidar com posts do tipo: Mesmo que a informação tenha sido dita por uma autoridade, como neste caso por Milei, é necessário checar antes de confiar e compartilhar. Em uma busca rápida no Google, conseguimos verificar que veículos da imprensa noticiaram que o presidente argentino fez uma declaração falsa. Além disso, não há nenhuma notícia em canais profissionais e confiáveis de que Musk comprou a CNN.