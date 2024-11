Musk não disse que faria limusine da Tesla para Trump, nem que convidaria Bolsonaro para conhecê-la

Publicado em parceria com o Comprova. Leia mais sobre a coalizão aqui.

PUBLICIDADE Conteúdo investigado: Post com imagem de um carro de luxo posicionado em frente à Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos. A legenda diz: “Elon preparou um Tesla limusine para Trump e convidou Bolsonaro para conhecê-la”. Onde foi publicado: TikTok.

Conclusão do Comprova: Não é verdade que Elon Musk tenha publicado sobre a criação de uma limusine para Donald Trump. Uma postagem no TikTok tira de contexto a publicação de uma conta satírica que imita o empresário. Uma busca no perfil oficial de Musk no X mostrou que ele não postou sobre criar uma limusine para Trump.

Post sobre limusine da Tesla criada para Trump foi feito por perfil de paródias de Elon Musk Foto: Reprodução/TikTok

A imagem do veículo foi publicada originalmente em outra plataforma, por um perfil que faz paródias de Elon Musk com o texto “Devo fazer uma limusine Tesla para Trump? À prova de balas, é claro!”, como se fosse uma declaração do bilionário.

A limusine não está na relação de carros fabricados pela Tesla. Na verdade, não há esse modelo de veículo no catálogo disponível no site da empresa automotiva.

Na internet, o Comprova encontrou uma limusine Tesla que não foi criada pela fabricante, mas adaptada de um modelo original. Trata-se de um modelo que tem como base o Model S 85 de 2015. O veículo esteve à venda no eBay em 2017 e não é o mesmo que aparece nos conteúdos investigados nesta checagem.

De acordo com a descrição no eBay à época do anúncio, a limusine foi construída para um projeto publicitário da empresa Big Limos, especializada no alargamento de automóveis e na conversão dos veículos para limusines de luxo.

No TikTok, uma postagem utilizou a mesma imagem da suposta limusine da Tesla para afirmar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu um convite para conhecer o veículo. Bolsonaro, no entanto, não fez nenhuma publicação nas redes sociais sobre o possível convite, assim como Musk e Trump.

O Comprova contatou a Tesla e a assessoria de imprensa de Donald de Trump e Jair Bolsonaro, mas não obteve retorno até a publicação desta checagem. A reportagem também contatou o autor do post no TikTok e não obteve resposta.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 14 de novembro, o post no X alcançou 20,1 milhões de visualizações. Já o vídeo no TikTok alcançou 1,4 milhões de visualizações. Fontes que consultamos: Catálogo de carros da Tesla, ferramenta AI or Not e buscas do Google por supostas limusines da fabricante de Musk. Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

