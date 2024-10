Musk não gravou vídeo sobre multas pagas pelo X; postagem usa dublagem falsa

Saiba mais: o vídeo falso circula no TikTok desde sábado, 5, um dia após a imprensa noticiar que o X pagou as multas impostas pela Justiça brasileira. A dublagem falsa faz críticas ao bloqueio da rede social, determinado no dia 30 de agosto pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. A plataforma saiu do ar porque fechou o escritório no Brasil e se recusou a nomear um representante para responder pela empresa no País.

Por meio da busca reversa de imagens (veja aqui como fazer), a reportagem identificou o vídeo original, que foi utilizado para produzir a peça verificada. A conferência sobre bitcoin foi transmitida no canal da Ark Invest, empresa americana de gestão de investimentos, no YouTube. Além de Musk, a discussão contou com a participação de Jack Dorsey, que à época era CEO do antigo Twitter.