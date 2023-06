Não é verdade que Lula tenha falado em ‘acabar com o Congresso’

O que estão compartilhando: que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria falado em “acabar com o Congresso”, durante pronunciamento oficial.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O vídeo que circula nas redes sociais foi cortado para retirar o trecho em que Lula deixa claro estar falando sobre “decisões globais” a respeito do clima. O presidente estava criticando a dependência sobre o Legislativo para aprovação de medidas sobre mudanças climáticas decididas em encontros internacionais, como as Conferências das Nações Unidas Sobre Mudança Climática (COP). Mesmo na parte recortada, Lula não fala em “acabar com o Congresso”.

Vídeo que circula nas redes sociais foi cortado para retirar o trecho em que Lula deixa claro estar falando sobre “decisões globais” a respeito do clima. Foto: Reprodução

Saiba mais: O vídeo original foi divulgado pelo Twitter da GloboNews, no dia 30 de maio de 2023. A ocasião era o encerramento da reunião entre o presidente brasileiro e líderes dos demais países da América do Sul, em Brasília. De acordo com o Estadão, esse encontro terminou sem medidas concretas e com promessas de ampliar a integração da região.

O discurso completo do presidente nesse encontro consta no site do Planalto. Sem a edição, o trecho do discurso em que o presidente mencionou o Legislativo foi:

“A questão do clima só vai ter solução se a gente tiver decisões globais. Que eu não dependa do meu Congresso. Que o outro país não dependa do seu Congresso. Porque muitas das vezes você aprova uma coisa numa COP [Conferência das Nações Unidas Sobre Mudança Climática], e, quando chega no seu país, o Congresso não aprova, os empresários não aceitam e as coisas não são executadas”.

Com o trecho completo, é possível ver que Lula falava unicamente de decisões ligadas a mudanças climáticas. O presidente já falou sobre a necessidade de uma “governança global” sobre o clima em diversas ocasiões, como em reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Continua após a publicidade

Procurada pelo Estadão Verifica, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal (Secom) afirmou que “jamais o presidente Lula falou em fechar o Congresso”. Em abril deste ano, a Secom havia negado a acusação de que o petista “teria ordenado o fim do Congresso Nacional”. De acordo com a Secretaria, Lula não poderia sugerir o fechamento do Legislativo porque a separação dos três poderes é uma cláusula pétrea da Constituição.

A alegação de que “Lula já fala em fechar o Congresso” também foi desmentida pelo UOL Confere.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.