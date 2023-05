Não é verdade que mulher tenha chorado diante de Lula por conta de bloqueio do Bolsa Família

O que estão compartilhando: que uma mulher chorou diante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por conta de bloqueio no Bolsa Família.

O Estadão Verifica checou o conteúdo e concluiu que: é enganoso. Rose Meire dos Santos Silva é a mulher que subiu ao palco em Salvador (BA) e pediu socorro ao presidente Lula. Ela é líder do Quilombo Rio dos Macacos e entregou um ofício com uma lista de problemas enfrentados na comunidade devido a conflitos territoriais. A situação não tinha ligação com os bloqueios de cadastros irregulares do Bolsa Família feitos pelo governo federal.

Rose interrompeu o discurso do presidente Lula para entregar um ofício em nome do Quilombo Rio dos Macacos. Foto: Foto

Saiba mais: O presidente esteve na capital baiana para o lançamento da Lei Paulo Gustavo, na última quinta-feira, 11, e durante o discurso foi interrompido por uma mulher que tentava lhe dar um papel. Ela subiu ao palco chorando, onde entregou as folhas de papel, ajoelhou em frente ao presidente e disse: “O nosso povo tá morrendo”. Lula assinou o documento e ela foi conduzida para fora do palco pela primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja.

No mesmo dia, o Quilombo Rio dos Macacos esclareceu que a mulher era Rose Meire dos Santos Silva, coordenadora da Associação dos Remanescentes da comunidade. Também é possível vê-la subindo ao palco com a blusa do quilombo a partir de 1 hora, 44 minutos e 19 segundos na transmissão da TV Brasil. Rose entregou a Lula um ofício que denuncia um conflito de terra envolvendo a Marinha do Brasil.

Nas redes sociais, o quilombo disponibilizou o documento completo. “A comunidade Quilombo Rio dos Macacos atualmente vem enfrentando diversas dificuldades, como a falta de políticas públicas: saneamento básico, estrada, moradia, educação, iluminação pública, e água encanada/potável”, diz o ofício destinado ao presidente e ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

Bloqueio de cadastros do Bolsa Família

Uma publicação no Instagram acumula 722 mil visualizações, 18,7 mil curtidas e 4,8 mil comentários nas redes sociais e distorce o ocorrido, alegando que o governo federal teria bloqueado o Bolsa Família – chamado de Auxílio Brasil na gestão de Jair Bolsonaro. Não é bem assim. Trata-se da exclusão de cadastros irregulares, anunciada no fim de março.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) realizou o processo de Qualificação Cadastral de 2023 e bloqueou 1,2 milhão de beneficiários por descumprimento dos pré-requisitos exigidos no Bolsa Família. Os afetados foram aqueles que informaram morar sozinhos, enquadrados como “família unipessoal”.

Para voltar a receber o Bolsa Família, o MDS informou que os beneficiários têm até 60 dias para ir ao posto de atendimento de seu município e atualizar as informações do Cadastro Único.

O Estadão Verifica procurou o responsável pela postagem, que não respondeu.

Como lidar com postagens do tipo: Em situações polêmicas, como a do vídeo, é recomendado procurar por reportagens sobre o ocorrido, a fim de checar as informações trazidas. É comum em conteúdos desinformativos trechos de vídeos incompletos, com legendas exageradas, sem contexto ou sem explicações claras do acontecimento.