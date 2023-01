Não há ‘apagão’ de contratos de serviços terceirizados em sites do TSE, dos TREs e do TCU

Um vídeo que circula nas redes sociais afirma ter ocorrido um “apagão” de contratos com empresas terceirizadas dos sites do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e do Tribunal de Contas da União (TCU). O conteúdo diz que não é possível encontrar os documentos de contratação dos “técnicos de urnas” das eleições 2022. Mas isso não é verdade. Esses documentos estão disponíveis na internet, na aba “Transparência e Prestação de Contas” no site de cada um dos TREs do País.

Não houve apagão de contratos com serviços terceirizados nos sites ‘do TSE, dos TREs e do TCU’

O vídeo em questão recorta parte do depoimento da ex-candidata a deputada federal Naomi Yamaguchi (PROS-SP) na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado, no dia 30 de novembro de 2022. Em sua fala, ela afirma não ser possível consultar a contratação dos “14 mil técnicos de urnas por Estado”. Porém, além desses dados estarem sim disponíveis para consulta, o número apresentado excede a quantidade média de auxiliares contratados por cada TRE nessas eleições. Em São Paulo, por exemplo, foram 1206 postos. Em Minas Gerais, 1467.

O número citado por Yamaguchi, de 14 mil técnicos de urna, foi divulgado pelo TSE em 2012, e não se aplica às eleições atuais. Naquele ano, o TSE contratou 14 mil profissionais para prestarem suporte técnico-operacional em todo País. Entretanto, desde o segundo semestre de 2015, a contratação dos técnicos de urna é função de cada um dos 27 TREs, e não mais do TSE.

Como acessar esses documentos?

Em sua fala, Yamaguchi não especifica quais tipos de serviços terceirizados contratados pelos Tribunais teriam “sumido”. Ela exemplifica somente a contratação dos técnicos de urnas, mas há mais documentos ligados às Eleições 2022 disponíveis para consulta tanto no site de cada TRE, como também do TSE e TCU.

Para acessá-los, basta clicar no menu “Transparência e prestação de contas”, localizado no canto superior direito da página inicial em cada portal. Em seguida, localizar o título “Licitações e Contratos” e selecionar o ano de 2022.

A organização de cada Tribunal Regional é diferente. É possível buscar documentos usando palavras-chave como “Eleições”, “auxílio”, “terceirizado”, etc. Por exemplo, para encontrar o contrato de “prestação de serviços terceirizados de assistência às eleições” no site do TRE-SP, o passo a passo é:

Acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e clicar em “Transparência e prestação de contas” Foto: Reprodução/TRE-SP

Rolar a página até encontrar o título “Licitações e Contratações”. Clicar em “Contratos” Foto: Reprodução/TRE-SP

Clicar em “Terceirização de serviços e obras”. No caso do TRE-SP, é o terceiro título de baixo para cima Foto: Reprodução/TRE-SP

Use palavras-chave na função “busca” ou no atalho Ctrl + F no teclado do computador. A palavra usada no exemplo foi “terceirizado”, mas no site de outros TREs vale tentar também “eleições”, “serviços” ou “auxiliar”. Clique em “Contrato” para ler o documento completo. Foto: Reprodução/ TRE-SP

Com foco nas eleições de 2024, o TSE determinou que fossem tomadas medidas para maior disponibilização e transparência de informações de interesse público. Essa ação é resultado de ofício encaminhado em setembro de 2022 ao Tribunal pelo Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas, coordenado atualmente pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).

O que fazem os técnicos terceirizados

O TSE afirmou ao Estadão que os profissionais contratados para realizarem trabalhos operacionais no dia das eleições não possuem qualquer acesso privilegiado ao sistema. “Embora sejam chamados de ‘técnicos de urna’, eles realizam operações simples durante a fase de preparação, com acesso limitado pela própria segurança do software e do equipamento em si”, comunicou.

Além disso, “tudo é monitorado por servidores da Justiça Eleitoral e entidades fiscalizadoras em cerimônia pública”, afirmou o Tribunal. Uma checagem do Projeto Comprova explica em mais detalhes que não é possível técnicos de urnas fraudarem as eleições. Isso porque suas atividades envolvem a manutenção de eventuais problemas na parte física das urnas (hardware). Isso inclui resolver casos de atolamento de papel, cartão de memória de votação mal encaixado, substituição de urnas, além de ligar as máquinas nos dias de votação. Não há acesso algum ao sistema (software) dos aparelhos.

O Estadão Verifica procurou Naomi Yamaguchi, mas não obteve resposta.