Não há evidências de que Bolsonaro tenha sido hostilizado em restaurante na Argentina

O que estão compartilhando: vídeo que mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sendo expulso de um restaurante na Argentina sob gritos de “olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: não há evidências. Bolsonaro de fato esteve no restaurante Rodizio Puerto Madero, em Buenos Aires, mas o áudio que acompanha o vídeo não é compatível com registros feitos por pessoas que estavam nos arredores do estabelecimento naquela noite. Na ocasião, apoiadores de Bolsonaro o aguardavam do lado de fora do restaurante. O ex-presidente jantou no local acompanhado de sua comitiva na última sexta-feira, 8. O restaurante e a assessoria de Bolsonaro negaram que o ex-presidente tenha sido hostilizado.

Áudio que acompanha o vídeo não é compatível com registros feitos por pessoas que estiveram nos arredores do restaurante em Buenos Aires Foto: Reproduçaõ

Saiba mais: O Estadão Verifica não conseguiu encontrar a versão original do vídeo. No entanto, outras gravações mostram Bolsonaro cumprimentando e tirando fotos com apoiadores que o aguardavam do lado de fora do estabelecimento.

Um vídeo gravado pelo deputado estadual de São Paulo Paulo Lucas Bove (PL) mostra que o dia ainda estava claro quando Bolsonaro e sua comitiva chegaram ao restaurante. Nas imagens, é possível ver que apoiadores se aglomeravam do lado de fora do estabelecimento e acenavam para o político.

O restaurante onde o ex-presidente jantou publicou fotos da visita de Bolsonaro em seu perfil no Instagram. Ao Verifica, o Rodizio Puerto Madero informou que as alegações de que Bolsonaro teria sido vaiado estão longe da verdade. “O ex-presidente Bolsonaro foi recebido com muito prazer entre a nossa clientela e com muita cordialidade e alegria entre os que passavam em frente ao restaurante. Tanto que ele mesmo resolveu sair e cumprimentar os que esperavam do lado de fora para tirar fotos”, afirmou o estabelecimento por mensagem.

O assessor e advogado do ex-presidente, Fabio Wajngarten, negou a alegação da postagem. Por mensagem, Wajngarten disse que estava no restaurante com Bolsonaro e que o vídeo teve o áudio produzido.

Em buscas por notícias sobre o assunto, o Verifica não encontrou reportagens publicadas pela imprensa brasileira e argentina a respeito de atos de hostilidade contra Bolsonaro durante o jantar em Buenos Aires. O portal Metrópoles publicou registros que mostram Bolsonaro saindo do restaurante e cumprimentando apoiadores quando já era noite.

Na data, Bolsonaro também concedeu uma entrevista ao vivo para o canal de TV IP Notícias. Na transmissão, que está disponível no YouTube, não há registros de gritos de pessoas favoráveis a Lula.

Há indícios que o vídeo que mostra gritos a favor de Lula tenha sido manipulado. As imagens não mostram as pessoas que supostamente hostilizaram Bolsonaro no restaurante.

O Verifica tentou contato com o autor da postagem, mas não obteve retorno até a publicação desta checagem. Após a Agência Lupa, Boatos.org e Aos Fatos publicarem checagens sobre o tema, o autor excluiu o vídeo de seu perfil no Instagram.