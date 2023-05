Não há provas que liguem MST a munições apreendidas em acidente no Maranhão

O que estão compartilhando: que um veículo carregado de munições envolvido em acidente na BR-226, em Barra do Corda (MA), pertencia ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Tanto a Polícia Civil como a Polícia Rodoviária Federal do Maranhão (PRF-MA), que acompanham o caso, informaram não haver qualquer indício de ligação com o MST até o momento.

Em nenhum momento a PRF-MA atribuiu ou vinculou a ocorrência a qualquer grupo. Foto: Foto: Reprodução

Saiba mais: O vídeo investigado aqui foi gravado após uma colisão frontal entre dois veículos na zona rural do município de Barra do Corda (MA), no km 289 da BR 226. O acidente ocorreu por volta das 12h, no dia 18 deste mês.

A PRF-MA atendeu o caso e informou que um dos veículos envolvidos no acidente carregava 9.323 munições de diversos calibres. Esse material ficou espalhado pela rodovia após a colisão, até ser apreendido e encaminhado à Polícia Civil do município.

Tanto a Polícia Civil como a PRF informaram que o responsável pelo veículo com as munições fugiu do local e ainda não foi identificado. A origem e o possível destino do conteúdo apreendido ainda estão sendo apurados.

“A continuidade do trabalho investigativo é de responsabilidade da Polícia Judiciária competente [neste caso, a Polícia Civil de Barra da Corda], a quem todos os detalhes identificados no local do acidente já foram repassados”, comunicou a PRF.

Este conteúdo também foi verificado pelo Aos Fatos, Boatos.org e Reuters.