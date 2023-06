O que estão compartilhando: que a Suécia se tornou o primeiro país do mundo a reconhecer o sexo uma atividade esportiva.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A Suécia não declarou o sexo como uma atividade esportiva. O boato foi negado pelo presidente da Confederação Nacional de Esportes do país, Björn Eriksson, e por jornais suecos. Uma “federação do sexo” da Suécia solicitou à Confederação que o ato sexual fosse classificado como esporte – o que foi negado.





Não, Suécia não declarou que o sexo é uma atividade esportiva Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: Em janeiro, um homem identificado como Dragan Bratic pediu à Confederação Nacional Esportiva da Suécia a adesão de sua “federação do sexo” e solicitou que a atividade sexual fosse reconhecida como um esporte. O requerimento foi reprovado pela Confederação, como informou o jornal local Göteborgs-Posten. Segundo o jornal, a recusa se deu pois o pedido estava incompleto.

No entanto, a história distorcida ganhou as redes sociais e foi reproduzida mundialmente. Postagens afirmam que a Suécia seria o primeiro país a transformar o sexo em uma atividade esportiva, com direito a um campeonato com data prevista para 8 de junho. No Brasil, o boato foi compartilhado no Facebook e até esta quarta-feira, 7, somava com 8 mil curtidas e 1.200 compartilhamentos.

À agência de checagens internacional News Checker, a Confederação Esportiva da Suécia lamentou o episódio e disse que a “informação de que uma federação do sexo tinha se tornado integrante da Confederação era falsa e tinha o objetivo de difamar o esporte sueco e o país”.

A “federeção do sexo” confirmou ter sido rejeitada pela confederação, mas informou ao News Checker que mesmo sem o reconhecimento um campeonato com data prevista para 8 de junho ainda vai ocorrer. “O Campeonato Europeu de Sexo existe, e começa no dia 8 de junho na Suécia. Se é um esporte ou não... não é tão importante” disse.

Como lidar com postagens do tipo: Frequentemente, quando um relato parece absurdo demais para ser verdade, ele é mesmo. Não confie somente em postagens das redes sociais e procure sempre outras fontes para a notícia que está sendo compartilhada.