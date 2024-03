Neymar não é dono de boate flutuante em Dubai

O que estão compartilhando: um vídeo de um barco de luxo, onde funciona uma boate, que teria sido comprado pelo jogador de futebol Neymar Jr. na Arábia Saudita.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: falso. O barco em questão é o Yona Beach Club, que navega com a bandeira da Tailândia. Um dos sócios do empreendimento classificou a postagem que cita Neymar como uma brincadeira. A assessoria do jogador negou que ele seja dono da embarcação. Além disso, não foram encontradas notícias que ligassem o brasileiro ao Yona.

é falso que Neymar tenha adquirido um beach club flutuante na Arábia Saudita Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: um vídeo que mostra imagens de um barco de luxo, com a legenda “Neymar comprou essa boate em alto-mar na Arábia Saudita”, foi postado em uma página do Facebook que se define como de “entretenimento e fofoca”. A publicação do dia 4 de março acumula 86,7 mil curtidas, 1,7 mil comentários e cerca de 4 mil compartilhamentos.

Barco é tailandês

PUBLICIDADE O Estadão Verifica fez uma busca reversa de imagem para identificar o barco que aparece no vídeo e descobriu que ele fica na Tailândia, e não na Arábia Saudita — como diz a pessoa que narra o vídeo — nem em Dubai — como afirma a legenda da postagem. A embarcação é considerada o 1º beach club flutuante do mundo. O empreendimento foi inaugurado no ano passado e abre diariamente das 12h às 20h, com saídas do píer do porto de Patong, balneário na costa oeste da ilha de Phuket, na Tailândia. As diárias variam entre aproximadamente R$ 420,00 por pessoa, sem a garantia de um lugar para se acomodar, até R$ 4.500,00, pacote que dá acesso a uma cabana para até oito pessoas.

Sócio francês

A seção “Sobre Nós” do site do Yona Beach Club explica que o barco foi desenvolvido por seu CEO (Chief Executive Officer ou diretor-executivo) durante seis anos na Tailândia, a partir de 2016. O nome foi dado em homenagem à sua filha, Yona.

Matéria do jornal Bangkok Post informa que o Yona Beach Club é de propriedade de um empresário francês que tem uma empresa de barcos em Phuket há cerca de 10 anos. O texto diz ainda que ele investiu no negócio em conjunto com parceiros tailandeses.

Uma busca por funcionários do Yona no Linkedin retornou como um dos resultados o perfil de Yohan Cardinal. Ele se descreve como criador e CEO do Yona. Pelas postagens que ele faz nas redes sociais é possível perceber que ele divide seu tempo entre França e Tailândia e que tem uma filha.

Em resposta enviada por e-mail ao Verifica, ele sugeriu que o vídeo fosse uma brincadeira. “Acho que é uma piada”, escreveu.

Neymar não é dono do Yona

A assessoria de imprensa de Neymar Jr., em conversa pelo Whatsapp com o Verifica, negou que o jogador seja o dono do barco.

Atualmente, Neymar representa o time de futebol saudita Al-Hilal. Após uma temporada no Brasil, ele retornou ao país do Oriente Médio em fevereiro.