É falso que Neymar tenha chamado seleção feminina de futebol de ‘fraca’ em post sobre final olímpica

O que estão compartilhando: que o jogador Neymar fez uma postagem no Instagram atacando a seleção feminina de futebol. “Seleção fraca, ouro olímpico só eu tenho. Seleção lacração. Muito bom ver a Marta chorando”, teria escrito o atleta.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso, pois a legenda não é verdadeira. De fato, Neymar publicou um story no Instagram em que mostrou estar assistindo à decisão do futebol feminino entre Brasil e Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Paris. Mas a foto original não tem legenda. Ao Verifica, a assessoria do jogador confirmou que o post checado é falso.

É falso que Neymar tenha chamado seleção feminina de futebol de “fraca” e “lacração” em postagem Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: postagens nas redes sociais atribuem a Neymar um comentário pejorativo sobre a seleção feminina de futebol: “Hahahaha Seleção fraca, ouro olímpico só eu tenho. Seleção lacração. Muito bom ver a Marta chorando”. A declaração teria sido publicada em um story no Instagram do jogador do Al-Hilal. Na postagem original, o atleta publicou apenas a foto, sem legendas. A imagem mostrava uma cena do jogo de futebol feminino entre Brasil e Estados Unidos, que ocorreu no último sábado, 10. A seleção feminina disputou o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, mas perdeu por 1 a 0, e ficou com a medalha de prata.

Por meio de uma busca reversa (veja aqui como fazer), o Estadão Verifica encontrou a postagem original republicada por diversas páginas no X (antigo Twitter). As publicações destacam apenas que Neymar publicou uma foto assistindo à seleção feminina de futebol. Veja abaixo um exemplo.

Nas postagens falsas, alguns usuários apontaram que trata-se de uma legenda manipulada. “E vocês acreditando nessas fakes. Alguém editou uma legenda e vocês acreditando”, escreveu um. “Que vergonha disseminar fakes. A foto original não tem legendas”, comentou outro.

No entanto, muitos parecem ter acreditado na imagem editada. O conteúdo desinformativo também impulsionou uma série de comentários misóginos. “Coloca XY na seleção feminina e o ouro vem”, afirmou um usuário.

Como lidar com postagens do tipo: é comum que desinformadores manipulem declarações e postagens de figuras públicas. Por isso, é importante entender o contexto original. Neste caso, uma pesquisa no seu buscador de preferência pode ajudar (aqui, a reportagem buscou “Neymar” e “seleção feminina de futebol” no Google). Caso a publicação fosse verdadeira, ela teria sido noticiada pela imprensa e destacada por jornalistas esportivos.

