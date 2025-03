Quem tem nome sujo no Serasa não será impedido de fazer Pix, ao contrário do que diz vídeo

O que estão compartilhando: que quem está com o nome sujo no Serasa não vai mais poder usar o Pix.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O Banco Central anunciou que CPFs e CNPJs com irregularidades de cadastro na Receita Federal terão a chave Pix suspensa. A regra não se aplica a situações de inadimplência. Quem tem o nome negativado não será atingido. Procurado, o BC reforçou que as ações de restrição do uso do Pix não têm relação com o pagamento de tributos, mas com a identificação cadastral do titular registrado na Receita Federal.

Medida do BC não tem relação com nome negativado. Foto: Reprodução/TikTok

PUBLICIDADE Saiba mais: Um vídeo publicado no TikTok mostra o trecho de uma notícia da CNN Brasil sobre o anúncio do Banco Central de que pessoas físicas e empresas com irregularidades na Receita Federal perderão a chave. O autor da postagem comenta: “Quem está com o nome sujo não vai mais poder usar o Pix?”, “o pobre não tem um dia de paz no desgoverno lule (sic)”. Na realidade, as mudanças no sistema de pagamento com o objetivo de melhorar a segurança e coibir golpes no uso da plataforma, segundo o Banco Central.

O que mudou no Pix?

Como mostrou o Estadão, o Banco Central anunciou que os bancos terão que garantir que o nome de pessoas e empresas vinculadas a chaves Pix estejam em conformidade com o cadastro na Receita Federal.

Ainda não há determinação de quando as chaves Pix irregulares estarão suspensas. O prazo será de um mês para que instituições financeiras façam as correções necessárias. O BC prevê que a medida irá dificultar que golpistas usem chaves Pix com nomes diferentes dos que estão armazenados na Receita Federal, tornando o sistema de pagamento mais seguro.

O que é um CPF ou CNPJ irregular perante à Receita Federal?

As irregularidades na Receita Federal acontecem quando o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) apresentam inconsistências cadastrais ou pendências.

Com a mudança, os seguintes CPFs terão as chaves Pix excluídas:

situação cadastral suspensa: quando o cadastro está incorreto ou incompleto;

quando o cadastro está incorreto ou incompleto; situação cadastral cancelada: quando uma pessoa tem mais de um número de CPF;

quando uma pessoa tem mais de um número de CPF; titular falecido: quando o falecimento de um contribuinte é informado à Receita Federal;

quando o falecimento de um contribuinte é informado à Receita Federal; nula: quando constatada fraude na inscrição e o CPF é cancelado.

Os seguintes CNPJs terão as chaves Pix excluídas:

situação cadastral suspensa: quando há inconsistência de informações da empresa;

quando há inconsistência de informações da empresa; situação cadastral inapta: quando há descumprimento de obrigações legais por parte do portador do CNPJ;

quando há descumprimento de obrigações legais por parte do portador do CNPJ; baixado: quando a empresa é baixada pelo próprio contribuinte ou pela Receita;

quando a empresa é baixada pelo próprio contribuinte ou pela Receita; nulo: quando há algum tipo inconformidade de informações, duplicidade nas inscrições Municipal e Estadual ou suspeita de fraude.

O Banco Central ressaltou que a exclusão só irá acontecer após a comprovação da fraude. Ao Estadão, o chefe-adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, Breno Santana Lobo, ressaltou que a mudança não irá levar em consideração a situação fiscal da pessoa.

Como lidar com postagens do tipo: Esse não é o primeiro boato relacionado às mudanças anunciadas pelo BC. O Estadão Verifica já mostrou que a inadimplência de impostos não leva ao cancelamento da chave Pix e que é falso que site mostre lista de brasileiros ‘bloqueados’ no Pix. Frequentemente, o Pix é alvo de desinformação nas redes, seja em relação ao seu uso ou boatos envolvendo o governo e supostas sanções. A recomendação diante de alguma notícia suspeita é sempre procurar jornais e fontes de confiança, ou comunicados oficiais do BC na imprensa.

