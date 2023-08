Notícia sobre aumento de casos de covid é de 2022 e circula fora de contexto

O que estão compartilhando: notícia do SBT Brasil que mostra um aumento rápido de infecções por covid-19 em 12 Estados.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: está fora de contexto. A matéria é de 18 de novembro de 2022 e circula como se fosse atual. Dados recentes do Painel Nacional Covid-19 não mostram aumento de infecções pela doença.

Notícia do SBT Brasil é de 2022. Foto: Reprodução

Saiba mais: Em novembro do ano passado um boletim da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontou o crescimento de casos de covid-19 no País e o aumento da moderado da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 12 Estados Brasileiros. Naquele cenário, os casos de covid-19 correspondiam a 47% dos resultados positivos para vírus respiratórios. A reportagem do SBT Brasil, que voltou a circular, aborda esse levantamento da Fiocruz.

A publicação foi feita no Facebook em 20 de agosto e alcançou 3 mil curtidas. A postagem omite a data da notícia do SBT, sugerindo que a informação é atual. Nos comentários, muitos usuários acreditaram que a informação era recente.

Dados do Conass não mostram aumento de casos

De acordo com o Painel Nacional Covid-19, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), na última Semana Epidemiológica registrada (13/08 - 19/08) foram confirmados 8.156 casos e 116 óbitos em decorrência da covid. O número de infecções é o menor das últimas quatro semanas.

Continua após a publicidade

Semana Epidemiológica 29: (16/07-22/07)

12.464 casos registrados

171 óbitos

Semana Epidemiológica 30: (23/07 - 29/07)

11.353 casos registrados

135 óbitos

Semana Epidemiológica 31: (30/07-05/08)

Continua após a publicidade

10.642 casos registrados

103 óbitos

Semana Epidemiológica 32: (06/08-12/08)

11.332 casos registrados

157 óbitos

O sistema usa como fonte os dados das Secretarias Estaduais de Saúde.

Como lidar com publicações do tipo: É comum se deparar com vídeos fora de contexto na internet. Ao suspeitar de alguma publicação, uma simples busca no Google pode ajudar a descobrir se a informação é atual e verdadeira.