Nubank não encerrou atividades no Brasil; vídeo distorce mudança ocorrida em 2022

O que estão compartilhando: que o banco digital Nubank está saindo do Brasil por conta do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Em um vídeo, um homem explica que a empresa está substituindo o programa de Brazilian Depositary Receipts (BDR, na sigla em inglês) do nível III para o nível I. De acordo com a postagem, isso significaria que o banco não teria mais um representante legal no País e, portanto, deixaria de atuar em solo nacional.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Em 2022, o Nubank anunciou um plano de reestruturação do programa de BDRs no Brasil, concretizado em 2023. Conforme explicado pela instituição naquela época, a mudança de BDR nível III por nível I não significa que o banco deixaria de atuar em território nacional. Ao Verifica, a instituição reafirmou que não tem planos para sair do País. O responsável pela gravação do conteúdo foi procurado por e-mail, mas não retornou até o encerramento desta checagem.

Não, Nubank não encerrou atividades no Brasil Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: em um vídeo postado no Instagram, um homem que se apresenta como PhD em Economia sugere que o Nubank estaria saindo do Brasil em razão da gestão de Lula. “O que o Nubank está fazendo é fugindo do desgoverno. Ponto. Existem ações do Nubank que são BDRs, você aplica aqui no Brasil para se associar lá em Nova York. Porém, existe BDR III, que é onde o banco tem que ter representante legal no Brasil e elas estão sendo substituídas por BDR I, onde não é necessário que esteja aberta uma empresa aqui no Brasil", afirma.

A reestruturação de BDRs no Nubank foi explicada pelo próprio banco em 2022. Na ocasião, a instituição financeira negou que estivesse de saída do País. Como explicado pelo E-Investidor, o BDR é o ativo que representa ações de companhias internacionais, que são negociadas pela B3, a Bolsa de Valores do Brasil. No caso do Nubank, o que ocorreu foi uma mudança na categoria dos BDRs, que foram transformados para o nível I.

Antes da reestruturação, a categoria de BDR do Nubank era de nível III. Em outras palavras, o nível III significa que é necessário que as empresas estrangeiras que emitem o ativo estejam registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que aumenta a exigência de documentação. O nível I, por sua vez, não necessita o registro na CVM, nem divulgação dos balanços em português.

Ainda em 2022, o E-Investidor explicou que os serviços prestados para clientes do Nubank no Brasil não mudariam. Em nota ao Estadão Verifica, o Nubank ratificou que não tem planos para sair do Brasil. Cabe ressaltar que o banco comunicou a intenção de reestruturar o programa de BDRs em 2022, antes do governo Lula. Desde então, não saiu do País.

Como lidar com postagens do tipo: instituições financeiras frequentemente são alvo de desinformação para causar pânico generalizado. Nestes casos, é importante buscar informações em fontes confiáveis ou diretamente com a própria empresa. Caso o Nubank estivesse encerrando as atividades no Brasil, o fato seria comunicado aos clientes pelo banco digital.