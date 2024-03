Demolição de casas em Fortaleza ocorreu após acordo judicial, não por ordem do PT

Saiba mais: O vídeo foi gravado numa comunidade que fica próxima ao Aeroporto de Fortaleza. O acordo para desocupação do terreno foi firmado em dezembro do ano passado, após oito meses de negociação. As negociações foram mediadas pela recém-criada Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e envolveram o Atacadão, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Ceará, a prefeitura de Fortaleza, o governo do Ceará e os próprios moradores da comunidade.

O governador do Ceará é o petista Elmano de Freitas. No entanto, o governo não consta como parte no processo de reintegração e manutenção de posse do terreno – apesar de ter atuado na negociação e de ter a responsabilidade de alocar as famílias no programa federal Minha Casa, Minha Vida.