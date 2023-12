ONU não distribuiu alimentos de brinquedo no lugar de comida de verdade a crianças de Gaza

O que estão compartilhando: que a Organização das Nações Unidas (ONU) está dando alimentos de brinquedo para crianças em Gaza no lugar de distribuir comida de verdade.

O Estadão Verifica apurou e concluiu que: é falso. Não há qualquer evidência de que a informação seja verdadeira. Ao Estadão Verifica, o Programa Mundial de Alimentos da ONU (WFP, sigla em inglês) afirmou que não distribuiu nenhum item como o que aparece na imagem do tuíte checado. Diversas fotos e vídeos mostram a distribuição de alimentos em Gaza pela ONU.

Reprodução da postagem falsa Foto: Reprodução/X

Saiba mais: A informação falsa foi postada na rede social X (antigo Twitter) no dia 7 de dezembro. Ela é acompanhada por uma imagem de uma mão segurando uma bandeja que mostra comidas de plástico: hambúrguer, batata frita, sorvete, nugget de frango e leite de brinquedo. Relacionado à imagem, o texto: “No lugar de darem comida para nossas crianças, a ONU está dando a elas brinquedos que parecem comida” (tradução livre do texto em inglês).

A postagem foi feita por um homem que se diz jornalista, nascido e criado em Gaza, e teve mais de 26 milhões de visualizações e 108 mil compartilhamentos. O escritório global do Programa Mundial de Alimentos da ONU (WFP) negou a veracidade da informação. Por e-mail, além de afirmar que não distribuiu qualquer item como o que aparece na imagem, o órgão disse que “está fortemente focado em fornecer assistência alimentar a cerca de dois milhões de pessoas desesperadas em Gaza”.

Não há qualquer fonte que sustente a afirmação do tuíte, na imprensa ou via perfis nas redes sociais. Todos os que a repercutiram usaram a mesma imagem compartilhada pelo usuário que originalmente tuitou a alegação. O Estadão Verifica entrou em contato com ele solicitando mais informações, mas não houve resposta.

ONU forneceu alimentos a mais de 700 mil pessoas em Gaza

No fim de outubro, a ONU e a Sociedade do Crescente Vermelho Palestino foram responsáveis pelo envio dos primeiros caminhões com ajuda humanitária a Gaza que cruzaram a fronteira com o Egito. Dentre os itens, estavam alimentos que chegaram em três caminhões no primeiro comboio, além de água e medicamentos. A distribuição foi parte de uma campanha iniciada naquele mês para para levar alimentos a mais 800 mil pessoas em Gaza e na Cisjordânia. No dia 10, a WFP postou vídeo que mostra a distribuição de pão, alimentos enlatados e itens prontos para consumo em um abrigo em Gaza.

Distribuição de pães pela WFP, em 10 de outubro, em escola utilizada como abrigo em Gaza Foto: WFP/Ali Jadallah

A página da WFP informa que foi fornecida assistência alimentar para mais de 700 mil pessoas na região, em um esforço que inclui apelos para o estabelecimento de corredores humanitários, condições seguras para que as equipes de assistência possam atuar na região e por doações.

Nos primeiros tempos da crise, a WFP estabeleceu parceria com padarias em Gaza para fornecer pães a 200 mil pessoas em abrigos, mas a falta de combustíveis ou gás impossibilitou a continuidade do funcionamento dos estabelecimentos. Entre outubro e novembro, foram fornecidos vouchers com crédito financeiro para que 367 mil desabrigados pudessem obter alimentos no comércio local.

Os esforços, porém, têm se mostrado insuficientes para suprir a demanda em meio à escalada do conflito que dura mais de dois meses. No sábado, o vice-diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU, Carl Sakau, disse que a situação atual em Gaza, com a retomada dos bombardeios no início do mês após sete dias de cessar-fogo, tornaram as entregas de alimentos quase impossíveis e que “as pessoas estão desesperadas por comida”. Segundo ele, nove em cada 10 pessoas não conseguem se alimentar diariamente na região. Durante o cessar-fogo, a WFP entregou alimentos a 120 mil pessoas em Gaza.