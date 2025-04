Vídeo engana sobre benefícios do orégano; tempero não previne ou cura câncer

O que estão compartilhando: que o orégano seria capaz de proteger o corpo contra o câncer, combater bactérias e fungos, fortalecer o sistema imunológico e preservar a visão. Vídeo que circula no Instagram afirma que a planta seria o antibiótico natural mais eficaz do mundo, e que o óleo de orégano teria poder antioxidante 337 vezes mais potente que o chá verde, 130 vezes mais forte que o limão e 30 vezes mais forte que o alho.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso, pois o vídeo exagera os benefícios do orégano ao fazer afirmações e comparações sem comprovação científica. Ao Verifica, especialistas explicaram que o orégano tem compostos com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e atividade antimicrobiana, mas a concentração e a eficácia dessas substâncias variam de acordo com a forma de utilização. Por exemplo, depende se a erva está desidratada, em extrato ou em óleo. Embora esses compostos possam ter efeitos benéficos para a saúde humana, não há evidências científicas que comprovem que o orégano previna ou trate câncer, que seja o antibiótico mais eficaz do mundo, ou que seja capaz de preservar a visão.

Saiba mais: publicado no Instagram, o vídeo apresenta o orégano como uma solução para diversos problemas de saúde, sem citar fontes que comprovem as alegações. O conteúdo ensina ainda uma receita de chá de orégano que supostamente ajudaria no tratamento de vários problemas de saúde. Mas não há evidências científicas para nenhuma dessas promessas.

Orégano não previne ou cura câncer

PUBLICIDADE Em destaque no conteúdo enganoso, está a alegação de que o orégano seria uma planta capaz de curar o câncer, o que não é verdade. Conforme explicou a nutróloga Isolda Prado, diretora da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), a erva contém compostos bioativos – que podem ter efeito benéfico sobre a saúde humana –, como o carvacrol e o timol. Eles apresentam propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Segundo ela, estudos in vitro e em modelos animais sugerem que esses compostos podem induzir apoptose (morte celular programada) em células cancerígenas e inibir o crescimento tumoral. Porém, esses efeitos não foram comprovados em ensaios clínicos robustos em humanos.

“Portanto, de uma maneira geral, não há evidências científicas suficientes para afirmar que o orégano previne ou trata o câncer”, disse a diretora da Abran.

Segundo a nutricionista Fabiana Poltronieri, doutora em Ciência dos Alimentos pela Universidade de São Paulo (USP), nenhum alimento isoladamente protege contra o câncer.

“A gente pode afirmar que nem mesmo um padrão alimentar adequado pode isoladamente prevenir, proteger ou curar o câncer”, pontuou.

“Podemos dizer que o uso do orégano não previne nem protege contra o surgimento de qualquer tipo de câncer, apesar de a gente conhecer as importantes propriedades antioxidantes do orégano”, informou a nutricionista.

Propriedades do orégano exaltadas no vídeo não possuem evidências científicas

De acordo com a doutora em Ciência dos Alimentos, não há uma única erva que sirva para combater tantas doenças, como indica o vídeo enganoso. Para ela, a peça verificada é um conteúdo amador, que trabalha com a expectativa do usuário de resolver diversos problemas com um ingrediente simples.

“Tem uma fala sensacionalista, mas que é sedutora”, disse Poltronieri.

Um exemplo é a afirmação de que o orégano seria capaz de matar até 25 tipos de bactérias e fungos, fortaleceria o sistema imunológico e preservaria a visão. De acordo com a nutricionista, não há registro dessas propriedades na literatura científica. O que existem são evidências limitadas, que ainda não foram testadas em humanos.

Orégano tem ação antioxidante, antiinflamatória e antibacteriana. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

PUBLICIDADE “Os óleos essenciais de orégano têm atividade antimicrobiana? Sim, temos trabalhos que apresentam essa informação. Existem compostos isolados que podem realmente combater alguns agentes patogênicos (microrganismos causadores de doenças, como bactérias, vírus e fungos)? Podem, mas isso foi verificado em cultura de célula, não tem estudos em humanos que trazem essa informação”, explicou. Ao Verifica, a nutróloga diretora da Abran comentou que existem pesquisas que demonstram que o óleo de orégano pode ter efeito contra algumas bactérias e fungos, como Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Candida albicans. Mas o número exato de microrganismos afetados não é padronizado na literatura científica. “Quanto ao fortalecimento do sistema imunológico, os compostos antioxidantes podem ter algum impacto na redução do estresse oxidativo, que ocorre quando substâncias chamadas radicais livres causam danos às células, como aumentar o colesterol ruim e prejudicar as artérias”, disse a nutróloga. “Mas não há provas concretas de que ele tenha um efeito imunomodulador (de regular o sistema imunológico) significativo”.

Em relação à preservação da visão, ela explicou que não há evidências científicas robustas que sustentem a alegação de que o orégano teria algum efeito nesse sentido.

Orégano não é o antibiótico natural mais eficaz do mundo

Essa não é a primeira vez que o orégano é mencionado como o antibiótico natural mais eficaz do mundo em vídeos checados pelo Verifica (aqui). Sobre essa alegação, a nutróloga explicou que o óleo essencial de orégano tem atividade antimicrobiana contra algumas bactérias e fungos, mas não é correto afirmar que seja o antibiótico natural mais eficaz do mundo.

“Quando comparado a antibióticos convencionais, sua ação é muito mais limitada, e não há estudos que sustentem sua eficácia contra infecções graves”, disse Prado.

De acordo com a especialista, a potência antimicrobiana do orégano varia conforme a concentração dos compostos ativos e a resistência dos microrganismos.

Segundo a nutricionista doutora em Ciência dos Alimentos, o orégano pode ter efeito antibactericida e antimicrobiano, mas não há evidências que justifiquem o título de “antibiótico mais eficaz”.

Para Poltronieri, a peça verificada confunde ao colocar vários produtos diferentes em uma única categoria.

“Uma situação é o orégano desidratado que usamos na alimentação do dia a dia, como tempero, outra coisa é ter um extrato do orégano”, disse. O formato resulta em produtos diferentes, com concentrações distintas de compostos químicos, que têm finalidades diversas.

Comparações com chá verde, limão e alho não têm fundamento científico

O vídeo verificado afirma que o orégano teria poder antioxidante 337 vezes mais potente que o chá verde, 130 vezes mais forte que o limão e 30 vezes mais forte que o alho. Para as especialistas entrevistadas, essas comparações não têm fundamento científico.

A nutróloga explicou que a “força” de um composto depende do critério analisado (atividade antioxidante, antimicrobiana, anti-inflamatória, entre outros) e da concentração dos compostos bioativos. “Assim, não há evidências suficientes que quantifiquem essas diferenças com exatidão, tornando essas afirmações infundadas”, pontuou Prado.

Em concordância com o que disse a diretora da Abran, Poltronieri comentou que o orégano têm quantidades diferentes de fenólicos — compostos presentes em alimentos de origem vegetal, que possuem uma importante ação antioxidante — em comparação com os itens citados. No entanto, não é possível quantificar se ação será mais potente que a dos outros alimentos.

“Tudo depende de como será utilizado. Por exemplo, ele compara com chá verde, limão e alho, que são alimentos consumidos em frequências diferentes, usados em preparações diferentes e que têm compostos diferentes”, disse.

Reais benefícios do orégano

Embora o vídeo verificado engane sobre os benefícios do orégano, a doutora em Ciência dos Alimentos afirma que o tempero, de fato, possui propriedades antioxidantes relevantes, inclusive quando utilizado no preparo dos alimentos.

Ela explicou que a especiaria auxilia na redução da oxidação lipídica. “Quando um alimento contém gordura, não queremos que essa gordura oxide. Por isso, o orégano é frequentemente adicionado para evitar a oxidação lipídica”, disse.

De acordo com Poltronieri, o orégano tem aplicações nos alimentos e benefícios para a saúde quando utilizado, mas os efeitos não são tão amplos quanto os apresentados no vídeo verificado, que sugere capacidade de cura e prevenção de doenças.

“O que a gente sabe é que as especiarias, como o orégano e outras, quando utilizadas em uma alimentação adequada, podem contribuir para o aumento de fenólicos e também para o aumento de compostos bioativos, mas isso faz parte de um padrão alimentar adequado”, disse.