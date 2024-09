Marçal saiu de debate da TV Cultura em ambulância, ao contrário do que diz postagem

Saiba mais: o vídeo divulgado na postagem mostra os bastidores do debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo na TV Cultura, no último dia 15, logo após o episódio da cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) em Pablo Marçal (PRTB). Na cena, Marçal está em pé, no púlpito, como se estivesse disposto a retomar o debate. Na tela do vídeo, foram inseridas as frases: “novo vídeo de bastidor desmente Marçal!” e “candidato tinha decidido continuar no debate. Saiu para fazer sensacionalismo”.

O debate teve início às 22h, no Teatro B32, no Itaim Bibi, em São Paulo. Ao Verifica, a assessoria de imprensa da TV Cultura confirmou que havia uma ambulância particular no teatro. “É de praxe a TV Cultura contratar ambulância em eventos e gravações”, disse a emissora. A TV informou ainda que Marçal entrou num veículo de sua campanha e seguiu até a ambulância, na qual “o candidato entrou juntamente com sua equipe e, na sequência, seguiram para o Hospital Sírio Libanês”.