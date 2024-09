Não, Marçal não concedeu entrevista em hebraico para ‘irritar’ jornalistas

O que estão compartilhando: que o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) deu uma entrevista em hebraico para “irritar” jornalistas.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O vídeo não está em hebraico, como alegam as postagens. A mídia foi revertida para deixar o áudio incompreensível. Na gravação original, Marçal fala em português. Ele comentava sobre a agressão que sofreu do candidato José Luiz Datena (PSDB) durante o debate da TV Cultura, em 15 de setembro deste ano.

É falso que Marçal tenha dado entrevista em hebraico para 'irritar' jornalistas Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: postagens virais nas redes sociais alegam que Marçal concedeu uma entrevista em hebraico para irritar jornalistas. O vídeo anexado às publicações supostamente mostraria o candidato falando à imprensa no idioma oficial de Israel. De acordo com a legenda traduzida, Marçal teria ironizado a “democracia cubana, da Nicarágua e da Venezuela”. A filmagem, no entanto, foi manipulada. Por meio de uma busca reversa de imagens (saiba aqui como fazer), foi possível localizar o vídeo original no canal do portal Metrópoles no YouTube. Na gravação autêntica, Marçal falou em português sobre a agressão sofrida durante o debate da TV Cultura, quando Datena jogou uma cadeira no ex-coach. Veja abaixo.

É possível perceber que trata-se do mesmo vídeo por elementos diversos. O cenário e a vestimenta de Marçal, por exemplo, são compatíveis com o que mostra a postagem viral. Além disso, a declaração do candidato na filmagem original condiz com o que é escrito na legenda supostamente traduzida.

O vídeo que circula nas redes sociais sequer está em hebraico. A filmagem foi editada para ser revertida. Isso significa que o áudio foi invertido para ficar incompreensível, dando a sensação de que a declaração não foi falada em português. Abaixo, é possível ver a postagem viral colocada no reverso – o que constata a manipulação do conteúdo que circula nas redes sociais.

Pablo Marçal adota uma postura “anti-sistema” na eleição. Apoiadores que comentaram o vídeo checado e parecem ter acreditado na postagem alegam que ele estaria impedindo jornalistas de “deturpar” suas entrevistas. “Ele esta certo, quem quiser entenda, jornalistas só querem polemizar as ações do cara (sic)”, escreveu uma usuária.

Já os cidadãos que se opõem ao empresário também acreditaram no vídeo manipulado e fizeram críticas ao suposto comportamento dele. “Cara faz piada com a cara do povo, e ainda acham bonito (sic)”, comentou um usuário.

Como lidar com postagens do tipo: manipulação de mídias é uma técnica comum de desinformação. Para evitar narrativas falsas com essa tática, é importante buscar o vídeo original na íntegra, sem indícios de edição. A busca reversa de imagens pode ser um caminho útil para encontrar a gravação autêntica.

