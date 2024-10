É falso que Pablo Marçal não tenha registrado nenhum gasto na campanha eleitoral

O que estão compartilhando: postagem no Instagram mostra quanto os candidatos à Prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) teriam gastado na campanha. Em relação a Marçal, consta a informação de que ele gastou R$ 0,00 (zero reais).

O Estadão Verifica apurou e concluiu que: é falso. Segundo o site DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a campanha de Marçal registrou um total de despesas de R$ 4,9 milhões. Nunes e Boulos gastaram, respectivamente, R$ 29,6 milhões e R$ 46,1 milhões.

Captura de tela da postagem verificada Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: O post relata os seguinte números de gastos: para Nunes, R$ 22,88 milhões; Boulos, R$ 55,66 milhões; e Marçal, R$ 0. Todos os números estão errados. Os dados oficiais podem ser acessados no site do TSE, na ficha de cada candidato. Na de Marçal, consta que o total de despesas da campanha foi de R$ 4.938.825,22, e não R$ 0, como consta na postagem. O detalhamento de gastos pode ser visto ao clicar em “Despesas”, no menu esquerdo da página Prestação de contas.

Já o total de gastos das campanhas de Nunes e Boulos são, na realidade, R$ 29.684.790,05 e R$ 46.153.189,03, respectivamente. Em relação ao dinheiro recebido pelas campanhas, o site do TSE indica que Nunes teve R$ 44,8 milhões em receitas, Boulos teve R$ 65 milhões e Marçal, R$ 7,9 milhões.

A diferença da campanha do candidato do PRTB para as outras é que ela não recebeu recurso do Fundo Eleitoral. O partido do ex-coach, o nanico PRTB, é um dos que menos recebe dinheiro público, pois não tem representação no Congresso. A legenda teve acesso a R$ 3,4 milhões este ano.

O números foram consultados no site do TSE no dia 8 de setembro.