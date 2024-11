Vídeo clona voz de Paolla Oliveira para aplicar golpe prometendo crédito fácil

O que estão compartilhando: vídeo em que a atriz Paolla Oliveira parece fazer propaganda de um serviço de crédito fácil, que promete liberar empréstimo de até R$ 20 mil para quem tem nome negativado.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A postagem manipula um vídeo real de Paolla para simular que a atriz fez a propaganda. Na gravação original, disponível no Instagram da artista, ela anuncia equipamentos eletrônicos para cuidados estéticos, e não cita empréstimos. A ferramenta de detecção de inteligência artificial Loccus/InVid indicou que o conteúdo usou uma técnica de clonagem de voz. O vídeo falso usa ainda a identidade visual e marca da Sim, uma empresa de serviços financeiros do Grupo Santander. A assessoria de imprensa do banco afirmou que o conteúdo não é legítimo e que a marca está sendo usada em uma página “clandestina”.

Trecho de um vídeo postado pela atriz em seu Instagram foi usado junto de uma narração com características de modificação digital. Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: No início do vídeo checado, Paolla está sentada em uma cadeira de balanço suspensa e diz: “Oi, pessoal! Gente...”. Em seguida, a imagem da atriz é substituída por gráficos com a propaganda do empréstimo. Uma voz semelhante à da artista segue falando: “presta atenção nessa super oportunidade que eu trouxe pra vocês. Na Sim Crédito Simples você pode conquistar até R$ 20 mil, mesmo que seu nome esteja negativado no Serasa ou SPC”. Esse trecho com menção ao empréstimo não existe no vídeo original da artista. Na publicação dela, após o cumprimento, a atriz diz: “essa época do ano é ou não é uma delícia? Verão, sol, praia, piscina...”. O Verifica submeteu o vídeo à ferramenta de análise de IA Loccus/InVid, que detectou o uso da tecnologia de clonagem de voz em 99% do conteúdo.

Uma busca no Google associando os termos “Paolla Oliveira” e “Sim Crédito Simples” demonstrou que tanto a artista quanto a marca do grupo Santander estão sendo usadas para aplicar golpes financeiros em usuários do Facebook, onde o conteúdo circula.

No site Reclame Aqui, que registra denúncias de consumidores, há diversos registros recentes de usuários que relatam ter visto a propaganda com a atriz e clicado em um link fornecido nas postagens. Essas pessoas afirmam que, após um cadastro, pagaram diferentes taxas solicitadas para a liberação de um suposto empréstimo, que nunca ocorreu. Uma das pessoas questiona: “como explicar pra gente a propaganda enganosa feita pela artista renomada que é essa?”. Ela demonstrando acreditar que a voz realmente é de Paolla.

Ao Verifica, o banco informou que “está sinalizando os conteúdos falsos para a área de fraudes do Santander e orienta seus clientes com as melhores práticas de segurança online para não cair em golpes”.