Paralisação de obra de mineração no Pará ocorreu por revisão de custos, sem relação com o governo

O que estão compartilhando: vídeo em que homem anuncia a multidão de trabalhadores que construção no Pará será paralisada temporariamente. A legenda alega que “empresa americana fez demissão em massa por não confiar no governo brasileiro”.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é enganoso. A gravação mostra um anúncio de paralisação temporária e desmobilização de trabalhadores do Projeto de Níquel Araguaia, no Pará. A decisão foi divulgada pela mineradora britânica Horizonte Minerals (HZM) após a previsão de aumento nos custos da obra e atraso no início da produção. A empresa dona do projeto informou que a pausa aconteceu por conta de uma revisão orçamentária, “sem qualquer ligação com o governo federal”.

Por nota, a Horizonte Minerals confirmou que a pausa aconteceu “em decorrência de um déficit no capital necessário para conclusão do projeto”. Foto: Reprodução

Saiba mais: Postagem mostra o vídeo de um porta-voz anunciando a paralisação “por cerca de quatro meses” de uma construção no Pará para uma multidão de trabalhadores. O conteúdo é veiculado sem o contexto e com a legenda: “Desemprego em massa após americanos não confiarem no governo brasileiro”. Entretanto, a alegação não é verdadeira.

A partir do uniforme dos trabalhadores com a logo do “Consórcio Araguaia”, procuramos por palavras-chaves no Google e identificamos notícias desde o dia 15 de novembro sobre a desaceleração das obras de um projeto de mineração na cidade de Conceição do Araguaia (PA). Também encontramos o vídeo original do anúncio da paralisação publicado em sites especializados em mineração, que mostra os trabalhadores recebendo a notícia da interrupção temporária no Projeto Níquel Araguaia.

Em contato com a empresa dona do posto de extração de minério em construção, a britânica Horizonte Minerals confirmou, por nota, que a pausa aconteceu “em decorrência de um déficit no capital necessário para conclusão do projeto, sem qualquer relação com o governo federal”. Segundo o comunicado, a decisão foi tomada para garantir a longevidade do projeto enquanto a empresa busca por soluções de financiamento. A HZM também fez um pronunciamento em seu site oficial.

Paralisação ocorreu devido aumento nos gastos previstos

O anúncio da paralisação temporária ocorreu após a empresa anunciar aumento nos custos da produção. Inicialmente, a HZM planejava investir US$ 537 milhões (R$ 2,6 bilhões) no projeto de mineração de níquel no Pará. No entanto a previsão cresceu em cerca de 35% do orçamento original. Foi divulgado um atraso no início da produção, de março de 2024 para o quarto trimestre do ano que vem. Diante desse cenário, as ações da HZM despencaram no último mês.

O vídeo, republicado por portais de mineração, mostra o porta-voz afirmando que os trabalhadores da obra seriam desmobilizados. Ele anunciou o encerramento do trabalho a partir da quinta-feira, 16, e garantiu que “as previsões legais [dos trabalhadores] serão preservadas”. O projeto emprega cerca de 3 mil pessoas, entre contratados e terceirizados.

Em suas redes sociais, o prefeito de Conceição do Araguaia, Jair Martins (MDB), publicou um vídeo ao lado de representantes da HZM esclarecendo que a construção não será abandonada. De acordo com o pronunciamento, a obra foi desacelerada temporariamente e reuniões foram realizadas com os sindicatos representantes para tratar sobre os trabalhadores.

O Estadão não conseguiu contato com o sindicato dos trabalhadores da obra.

Entenda o Projeto Níquel Araguaia

Como publicado pelo Estadão, a Horizonte Minerals é uma mineradora sediada em Londres e recebeu autorização da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) para a exploração de minérios em julho de 2023. A construção do posto de mineração havia sido aprovada em 2019.

O projeto Araguaia implementa um plano para a mineração de níquel a céu aberto no Pará, com produção de cerca de 14,5 mil toneladas por ano, e processamento de ferroníquel. A autorização da Semas permitiu o início da extração do minério para formar um estoque que irá alimentar a produção da planta em seis meses.

A perspectiva da indústria é atender um mercado em ascensão de baterias elétricas e aço inox. Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), o Araguaia possui previsão de gerar 500 postos de emprego permanente durante os 30 anos de vida útil da mina.

Como lidar com postagens do tipo: A publicação desinformativa usa um vídeo verdadeiro fora de contexto para fazer alegações enganosas. Ao se deparar com posts como esse, em que a situação do conteúdo não está clara, procure por elementos da imagem e do áudio que possam ajudar na pesquisa do Google. A partir de informações dadas no vídeo, conseguimos encontrar notícias sobre a paralisação que nos ajudam a esclarecer alegações infundadas e compartilhadas na redes sociais.