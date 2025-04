Pedido de prisão preventiva de Mourão é de 2024; vídeo circula fora de contexto

O que estão compartilhando: que 14 congressistas pediram a prisão preventiva do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) por ele ter criticado o Supremo Tribunal Federal (STF).

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo e o pedido de prisão não são recentes. O assunto é de fevereiro do ano passado, quando deputados federais do PSOL e da Rede pediram a investigação e prisão preventiva de Mourão. O senador fez um discurso defendendo que as Forças Armadas não se omitissem diante de uma operação da Polícia Federal (PF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados. Os parlamentares que pediram a prisão de Mourão disseram que a fala tinha “teor golpista”.

Trecho de noticiário não é recente. Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: O vídeo compartilhado no Facebook mostra um trecho do programa Oeste Sem Filtro, em que a apresentadora Paula Leal fala sobre um pedido de prisão preventiva contra Mourão. O programa foi ao ar em 9 de fevereiro do ano passado. Confira abaixo:

Os deputados do PSOL e da Rede entraram com representações no STF e na Procuradoria-Geral da República (PGR), alegando que o senador atentou contra a democracia e o Estado de Direito. A bancada dos partidos também pediu a prisão preventiva e a quebra de sigilo telefônico de Mourão.

À época, os deputados Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Glauber Braga (PSOL-RJ) se manifestaram no X (antigo Twitter) contra as declarações do senador (aqui, aqui). O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) afirmou que iria acionar o Conselho de Ética do Senado contra Mourão. Diante das acusações, Mourão negou ter incitado um golpe de Estado.

O Verifica não conseguiu localizar decisão do STF ou da PGR a respeito do pedido de prisão preventiva.

