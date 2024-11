Publicado em parceria com o Comprova. Leia mais sobre a coalizão aqui.

PUBLICIDADE Conteúdo investigado: Vídeos que afirmam que o Peru declarou guerra ao Brasil. O vídeo alega que um avião militar do Peru foi abatido próximo à fronteira entre os dois países, “o que levou a uma resposta enérgica das autoridades peruanas”. Onde foi publicado: TikTok e YouTube.

Conclusão do Comprova: É falso que o Peru tenha declarado guerra ao Brasil. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou ao Comprova que o último incidente na região de fronteira ocorreu no dia 22 de outubro, quando uma aeronave que ameaçava o espaço aéreo nacional foi interceptada. As imagens usadas no vídeo checado são desta ocorrência. Não há informações de que a aeronave, de pequeno porte, pertencesse ao Exército peruano.

É falso que o Peru declarou guerra ao Brasil Foto: Reprodução/Redes Sociais

O vídeo diz ainda que “o governo peruano publicou uma nota oficial acusando o Brasil de violar o espaço aéreo e de agir deliberadamente contra seu aparato militar”. No entanto, nenhuma informação do tipo foi publicada no portal oficial de notícias do governo peruano ou da Força Aérea do Peru (FAP).

No dia 5 de novembro, o governo do Peru publicou uma notícia anunciando que o país conseguiu fechar acordos para exportar mais frutas cítricas para o Brasil, afastando a hipótese de uma guerra ou conflito de qualquer natureza entre as duas nações.

Outra notícia, de 4 de novembro, mostra que o Peru, por meio do seu esquadrão aéreo, está entre os países que devem visitar Natal (RN) para um exercício militar com a FAB.

Publicidade

O Ministério das Relações Exteriores (MRE), também em resposta ao Comprova, afirmou que “a informação é falsa”.

A reportagem contatou as embaixadas peruana no Brasil e brasileira no Peru, mas não obteve retorno até a publicação desta checagem. Os perfis responsáveis por publicar os vídeos na internet também foram contatados e não responderam até a última atualização deste texto.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 5 de novembro, o vídeo publicado no TikTok alcançou 821 mil visualizações. No YouTube, o conteúdo alcançou 4,9 mil visualizações.

Fontes que consultamos: O Comprova fez consultas à Força Aérea Brasileira (FAB) e ao Ministério das Relações Exteriores (MRE) e fez buscas no portal oficial do governo peruano e em sites de notícias. Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984. Outras checagens sobre o tema: O Boatos.org também classificou o conteúdo como falso. Em 2023, o Comprova desmentiu um boato sobre risco de “guerra civil” no Brasil. Na época, o projeto mostrou que o conteúdo usava carta antiga de militares da reserva.