É falso que últimas pesquisas apontem vitória de Pablo Marçal no 1º turno em SP

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Para que um candidato vença a eleição no 1º turno, ele precisa ter mais do que 50% dos votos válidos. Até o momento, nenhuma pesquisa eleitoral apontou Marçal com este percentual de intenção de votos, embora ele tenha crescido nos últimos levantamentos e apareça numericamente à frente em alguns deles. Nos demais, segue numericamente atrás, e tecnicamente empatado com Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB). Ou seja, as pesquisas indicam que o 2º turno das eleições em São Paulo deve ser disputado por dois dos três candidatos melhor colocados: Boulos, Nunes e Marçal. As pesquisas mais recentes divulgadas neste sábado, 5, também apontam empate triplo.

Nas principais pesquisas divulgadas a partir de 1º de outubro, Marçal aparece numericamente à frente dos concorrentes em apenas uma delas. Outras duas pesquisas mostram Pablo Marçal liderando as intenções de voto em São Paulo, mas sem chegar a 50% em nenhuma.

Como mostrou o Estadão, embora as pesquisas sejam úteis para diagnosticar a conjuntura política, elas não devem ser vistas como uma tentativa de prever o resultado final das urnas, pois o contexto político é dinâmico e o voto dos eleitores é influenciado por fatores que as pesquisas muitas vezes não conseguem captar, especialmente aqueles que surgem nos momentos finais do pleito. A única pesquisa que tem o objetivo de alcançar o resultado das urnas é a de boca de urna, que não será feita este ano.

Saiba mais: O post investigado possui mais de 11 mil visualizações no Instagram. Apesar de dizer que pesquisas apontam vitória de Pablo Marçal no 1º turno em São Paulo, a publicação não diz quais são essas pesquisas, nem os percentuais supostamente encontrados.

Nenhuma das pesquisas divulgadas até o momento apontam vitória de qualquer candidato no 1º turno. As mais recentes, divulgadas em outubro, indicam disputa no segundo turno, mas ainda não é possível dizer quais candidatos vão decidir o pleito, já que Marçal, Boulos e Nunes aparecem tecnicamente empatados.

Veja o resultado das principais pesquisas divulgadas este mês, como já publicou o Estadão.

Datafolha

O instituto Datafolha divulgou pesquisa na quinta-feira, 3 de outubro, e no sábado, 5. Os dois levantamentos mostram Guilherme Boulos numericamente à frente dos demais. Na pesquisa do dia 3, Boulos aparece com 26%, seguido de Nunes e Marçal, ambos com 24%. Eles estão empatados dentro da margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos. Na deste sábado, 5, Boulos aparece com 27%, e Nunes e Marçal com 24%.

Embora Marçal tenha subido nas últimas pesquisas Datafolha, ele não liderou a corrida em nenhum momento.

Quaest

A Quaest divulgada no sábado, 5, mostra Boulos com 29% dos votos válidos, seguido pelo prefeito Ricardo Nunes, com 28%, e pelo influenciador Pablo Marçal, com 27%. Assim como o Datafolha, os índices apontam para empate técnico triplo dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais.

AtlasIntel

A AtlasIntel divulgada neste sábado indica o candidato Boulos com 32,3% dos votos válidos, seguido por Marçal, com 30%. Nunes aparece com 20%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Paraná Pesquisas

Em 1º de outubro, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou que o atual prefeito, Ricardo Nunes, aparecia numericamente à frente dos demais na pesquisa estimulada, com 27% das intenções de votos. Logo depois vinham Guilherme Boulos (25%) e Pablo Marçal (22,5%). A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, o que os deixa tecnicamente empatados.

Na última sexta, 4, o Instituto divulgou outro levantamento, em que Nunes aparecia com 26,8% dos votos, Boulos com 26% e Marçal com 24,2%. A margem de erro é a mesma, 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Real Time Big Data

Em 2 de outubro, o Real Time Big Data divulgou pesquisa mostrando que Guilherme Boulos tinha 26% das intenções de voto, enquanto Nunes e Marçal apareciam com 25% cada um. Ou seja, os três estavam tecnicamente empatados dentro da margem de erro, de três pontos percentuais.

Dois dias depois, em 4 de outubro, o mesmo instituto mostrou Marçal numericamente à frente, com 27% das intenções de voto, mas tecnicamente empatado com Boulos (26%) e Nunes (24%), já que a margem de erro é de três pontos.