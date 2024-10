É falso que pessoas com CPF vazado devam receber R$ 30 mil da Serasa

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Em dezembro do ano passado, o Ministério Público Federal (MPF) entrou como coautor em uma ação civil pública contra a Serasa Experian pedindo à Justiça que a empresa pague indenizações neste valor a mais de 223 milhões de brasileiros que tiveram os dados vazados em 2021. A Serasa Experian, contudo, disse não haver “qualquer indício de que o suposto vazamento tivesse tido origem em suas bases de dados”. A ação ainda está tramitando no Tribunal Federal Regional da 3ª Região (TRF-3), de São Paulo, e não há condenação. Ou seja, a empresa não foi obrigada a pagar a indenização às vítimas do vazamento.

O Verifica tentou falar com a autora do conteúdo no TikTok, mas o perfil não permite o envio de mensagens através. Ela também não disponibilizou um endereço de e-mail em seu canal do YouTube. Por isso, não foi possível contatá-la.