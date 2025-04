PIB per capita do Brasil costuma estar atrás da média mundial, diferentemente do que diz post

No caso do Brasil, o PIB é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e ainda não há dados para este ano. O PIB per capita de 2024 foi de R$ 55.247,45, com um crescimento real de 3% com relação ao ano anterior. Se o valor fosse convertido em dólares americanos hoje, o PIB per capita de 2024 teria sido de US$ 9.562,18, de acordo com o conversor de moedas do Banco Central.

É a primeira vez que o Brasil fica atrás da média mundial?

Não. A página dedicada a informações sobre PIB per capita do FMI contém dados de 1980 a 2025 e, ao comparar num gráfico os números do Brasil e do mundo, é possível ver que apenas entre os anos de 2010 e 2014 o Brasil ultrapassou a média mundial. No restante do tempo, o país se manteve perto da média.

Luciano Nakabashi ressalta, portanto, que esta afirmação de que o Brasil fica para trás pela primeira vez na história é falsa.