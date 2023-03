É falso que há taxação de Pix no pagamento de conta de água em Goiás

É falso que há taxação extra para os goianos que pagam a conta de água pela modalidade de pagamentos instantâneos Pix. Um homem gravou a sua fatura e divulgou nas redes sociais, dizendo que: “Você que achou que não haveria tributação do Pix, já começou. Se você quiser pagar seu talão de água, olha aí a tributação.” No entanto, o homem se enganou. O tributo mostrado na fatura é pelo serviço de água potável. O consumidor não recebe taxação extra se optar por fazer o pagamento por Pix.

Tributação mostrada em fatura é da conta toda, e não de pagamento por Pix. Foto: Reprodução

Em postagem em seu Twitter, a empresa Saneago reforça que o Pix é gratuito. Diz também que o valor mostrado da tributação é correspondente ao “valor aproximado dos impostos informados na fatura, e não pelo serviço do Pix, que é gratuito”. Ainda segundo a empresa, o valor aparece ao lado da área de pagamento do Pix apenas “por uma questão de layout”.

Tem dúvida sobre algum item da sua fatura de água?



🔎Fique ligado, neste post nós vamos explicar um por um!



📄Além dos dados pessoais e da conta, o documento inclui o valor da fatura, a descrição dos serviços, o histórico de consumo e as datas de leitura, entre outros detalhes. pic.twitter.com/NUUqccxCIQ — Saneago (@SaneagoNaRede) February 24, 2023

A criação do Pix começou a ser discutida pelo Banco Central ainda na gestão de Michel Temer (MDB), mas foi na de Jair Bolsonaro (PL) que ele foi implementado. Durante a campanha presidencial de 2022, circularam boatos nas redes sociais de que Lula passaria a taxar ou até acabar com o Pix caso fosse eleito (aqui e aqui). Apesar disso, a proposta nunca esteve nos planos de campanha do presidente.

