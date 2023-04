Não é verdade que um vídeo mostre policiais do Rio de Janeiro flagrados cumprimentando um homem armado no Complexo do Alemão. Postagem no Facebook tira de contexto uma gravação que mostra os bastidores da websérie É o Complexo, gravada em comunidades do Rio de Janeiro. Ao contrário do que alega o responsável pela publicação, as pessoas que aparecem nas imagens são atores da obra de ficção. As armas e fardas utilizadas pelo elenco são cenográficas.

A gravação retirada de contexto mostra quatro homens subindo uma rua, sendo que dois deles estão vestidos como policiais. Logo no início do vídeo é possível perceber que o grupo se une para fazer um registro no celular, e sobe a rua em seguida, onde há um homem armado aguardando a chegada deles. Assim que se aproximam, um dos atores que está fardado cumprimenta o homem armado, que também é ator, e diz: “tiramos onda, ficaram ‘brabas’ as cenas”.

Vídeo mostra bastidor de série, não policiais cumprimentando homem armado no Complexo do Alemão Foto: Arte/Estadão

O homem que elogia a cena é Júnior Fleming, ator que interpreta um policial na websérie É o Complexo. Ao Estadão Verifica, Fleming explicou que o vídeo mostra os bastidores da websérie e que todos os materiais utilizados nas gravações, como armas e fardas, são falsos. “Tudo é falso, armas, uniformes, tudo. Só a criação e o roteiro são reais. Nós procuramos mostrar a realidade, nosso intuito é fazer cultura e dar notoriedade aos favelados”, disse.

De acordo com o ator, o vídeo que é alvo de desinformação não foi gravado no Complexo do Alemão, e sim no bairro Engenho da Rainha. “Esse vídeo foi gravado no Engenho da Rainha. No final de mais um dia de gravação, todos os atores se reuniram para comemorar que a cena ficou do jeito que queríamos. Nem sabíamos que estavam gravando os bastidores”, comentou.

Além do diálogo entre os atores, na gravação, é possível perceber que dois dos homens que sobem a rua carregam equipamentos de captação de áudio e vídeo, um microfone e uma câmera. O responsável pela postagem enganosa, que acumulou mais de 500 mil visualizações, ignora esses detalhes do vídeo ao alegar que as imagens mostram ‘PMs subindo o morro do Alemão’.

Vídeo mostra equipamentos de gravação de áudio e vídeo Foto: Reprodução/ Facebook

Internautas dividem opiniões

No Facebook, internautas que comentaram no vídeo dividiram opiniões a respeito da veracidade das imagens. Enquanto algumas pessoas alertaram que as cenas são fictícias e fazem parte de uma gravação, outras criticaram a Polícia Militar do Rio de Janeiro como se as cenas fossem reais.

Comentários que criticam a atuação da Polícia Militar e relacionam o suposto ocorrido com questões políticas, como: “Comunismo instalado no Brasil Deus tenha misericórdia de nós, tem policiais da esquerda infelizmente”, estão entre os que mais receberam curtidas na publicação.

Em nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro confirmou que o vídeo se trata de uma obra audiovisual que não conta com a participação de policiais militares da corporação. A reportagem tentou encontrar o vídeo original utilizando a busca reversa de imagens (aprenda a usar essa ferramenta), mas não obteve sucesso.

O ator que interpreta um dos policiais na websérie também não soube dizer a origem da gravação. “Quando me dei conta esse vídeo já estava espalhado em várias páginas. Fiquei sabendo pela internet”, contou Júnior. O Estadão Verifica também tentou contato com o autor da publicação no Facebook e não obteve respostas.

A websérie É o Complexo é produzida por jovens do Complexo do Alemão e as cenas são gravadas no Complexo do Alemão, bairro Engenho da Rainha e no Complexo do Lins. Os episódios vão ao ar no YouTube.