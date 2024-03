Sugestão de deixar chave de carro perto da porta foi de um policial, e não da polícia canadense

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: falta contexto. A recomendação foi feita por um agente da Polícia de Toronto – e não de todo o Canadá – durante uma reunião com moradores do distrito de Etobicoke, em 27 de fevereiro, quando falavam sobre o aumento do número de roubos de veículos. Segundo ele, os ladrões arrombam casas com a finalidade de roubar carros, e deixar as chaves do veículo perto da porta da frente é uma forma de evitar confrontos.

Dias depois, a Polícia de Toronto emitiu um comunicado afirmando que, embora recomende sempre que as pessoas priorizem sua própria segurança em vez do veículo, há formas melhores de se prevenir contra as invasões residenciais. Nenhuma das recomendações inclui deixar a chave próximo à porta da casa para facilitar a ação dos assaltantes.