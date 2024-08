Postagem engana ao dizer que foto mostra policial venezuelano apontando arma para mulher e criança

O que estão compartilhando: foto que mostraria um militar que apoia o ditador Nicolás Maduro apontando uma arma para uma mãe e sua filha na Venezuela.

PUBLICIDADE O Estadão Verificou e concluiu que: é enganoso. Uma filmagem do mesmo momento, de outro ângulo, permite identificar que o policial venezuelano não estava com uma arma na mão. As imagens mostram as duas ajoelhadas, enquanto a autoridade ordena que elas se levantem. A data da filmagem coincide com os protestos que tomaram as ruas da Venezuela após o resultado das eleições. As manifestações eclodiram após o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), controlado pelo regime chavista, anunciar Maduro como vencedor com 52% dos votos. Edmundo González Urrutia, candidato oposicionista, teria recebido 43%. A oposição alega que o pleito foi fraudado, bem como fontes independentes.

A ida da população às ruas é marcada por repressão policial e tumultos violentos. As mortes registradas nos protestos já passam de 10, e mais de 1.200 pessoas foram detidas.

Postagem engana ao afirmar que policial venezuelano apontou arma para mulher e criança Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: por meio de uma busca reversa (veja aqui como fazer), o Estadão Verifica encontrou publicações que apontam que a filmagem foi feita em Valera, município venezuelano, durante manifestações no dia 30 de julho deste ano. A reportagem pesquisou, por meio de uma busca avançada no X (antigo Twitter), outras gravações do protesto na cidade. A pesquisa foi feita com a palavra-chave “Valera”, com filtro de data entre os dias 30 e 31 de julho (veja aqui os resultados, link arquivado na ferramenta Ghost Archive).

Entre as postagens encontradas, o fotojornalista Andrews Abreu publicou uma filmagem da situação por outro ângulo (post arquivado no Ghost Archive). Ela permite observar que a mulher e a criança estão ajoelhadas diante das autoridades e que, em sequência, um dos policiais ordena que elas se levantem. É possível identificar que o homem não está com uma arma nas mãos. Veja abaixo:

A gravação deste ângulo foi feita dentro do Banco Fondo Común, banco venezuelano sediado na capital Caracas. A sigla do banco, BFC, aparece em um banner na imagem viral. Na fotografia, também é possível identificar que, dentro do local, há pessoas na porta com celulares na mão.

O BFC de Valera fica localizado na avenida Bolivar (veja no Google Maps). Para confirmar a geolocalização da gravação, o Estadão Verifica analisou elementos presentes no vídeo publicado por Andrews Abreu. Na gravação, por exemplo, é possível ver uma estrutura vermelha a partir de 0:15.

Estrutura vermelha ao fundo do vídeo é um elemento visual que ajuda a identificar o local em que a gravação foi feita. Foto: Reprodução

Trata-se do posto de combustível E/S Las Acacias Cobrapsa, que fica próximo do banco (confira no Google Maps).

Estrutura vermelha visível no vídeo do fotojornalista é cobertura de posto de combustíveis. Foto: Google Maps/Reprodução

Esse conteúdo também foi checado pela AFP Colômbia.

